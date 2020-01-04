Общество
RT на русскомВ России могут скорректировать брачный возраст
Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
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Планы изменить брачный возраст осудили из-за «традиционных» детских браков
Московский Комсомолец01:59
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Общество
Скончался онколог Андрей Павленко
Армия и оружие
Иракское ополчение пригрозило атаковать базы США
Группировка "Катаиб Хезболлах", которая входит в состав шиитского иракского ополчения, пригрозила совершить атаку на базы США в Ираке.
Армия и оружие
В Триполи при авиаударе погибли более 20 студентов военного училища
Происшествия
В Иркутской области ребенок получил пулевое ранение в новогоднюю ночь
Ребенок в новогоднюю ночь в одном из садоводств Иркутской области получил пулевое ранение, проводится проверка, сообщает ГУМВД по региону.
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Общество
О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели
Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Энергетика
Киев ответил на данные о сокращении транзита газа из РФ
Глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон прокомментировал данные о сокращении транзита российского газа.
Общество
В Японии продали тунца за 1,8 миллиона долларов
Добавим, что в начале прошлого года на традиционном аукционе в Токио тунец массой 278 килограммов ушел за 333,6 миллиона иен (около трех миллионов долларов США).
Политика
Тело генерала Сулеймани доставили в Иран для церемонии прощания
Тело убитого при операции США в Ираке генерала Сулеймани доставили в Иран для церемонии прощания. Об этом сообщает агентство ISNA.
Политика
Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране
Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападения на американцев.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
Армия и оружие
Исламисты атаковали военную базу США в Кении
Боевики радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» утром 5 января напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в Кении.
Армия и оружие
NYT узнала о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки
Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.
Происшествия
Ребенок вылетел с аттракциона на глазах у родителей
Юный житель Алма-Аты получил многочисленные переломы в результате падения с аттракциона, сообщает TengriNews.
Спорт
WADA назначила России сумму ежегодного взноса
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) назначило сумму обязательного ежегодного взноса России в бюджет организации.
Общество
Солнце и Земля сблизились на максимальное расстояние
Расстояние между Землей и Солнцем максимально сократится 5 января — в этот день видимый диаметр Солнца будет наибольшим в году, сообщает пресс-служба Московского планетария.
Армия и оружие
Иранские военные нанесли ракетные удары по американским базам в Ираке. Видео
Несколько минут назад в распоряжении ресурса Avia.pro оказались сведения о том, что иранские военные формирования и про-иранские группировки на территории Ирака, провели серию мощных атак против американских военных объектов.
Происшествия
Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу
В арендованной квартире в Подольском районе Киева нашли тела двух связанных девушек, сообщает сайт городской полиции.
Политика
Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере
В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Кино
Кассовые сборы в США за пятницу, 3 января, 2020
Девятый эпизод начатой Джорджем Лукасом космической саги заработал в пятницу $11 млн при 58-процентном падении сборов и добавит к своим капиталам 34-36 миллионов долларов в третий уик-энд.
Хоккей
Тренер сборной Швеции назвал причину поражения в полуфинале МЧМ
Глубина состава позволила сборной России победить команду Швеции в полуфинальном поединке МЧМ, заявил главный тренер скандинавов Томас Монтен.
Экономика
Пробил час: новый кризис назначили на 2020 год
В 2020 году мир столкнется с очередными экономическими потрясениями, предупредил Международный валютный фонд.
Автоспорт
Знаменитый ралли-марафон «Дакар» стартует сегодня в Саудовской Аравии
Экономика
С 1 января частные клиники займутся лечением
Принятые решения направлены на увеличение охвата лиц в возрасте 65 лет и старше медико-социальным патронажем, а также на привлечение частных медицинских организаций в сферу предоставления на дому указанных услуг.
Технологии
EA банит игроков в Battlefield V, если те играют на Linux
Сообщается, что EA начала блокировать игроков Battlefield V, которые неофициально играют на Linux.
Политика
ФРГ предостерегла Иран от мести за убийство Сулеймани
По мнению Мааса, возможная месть Ирана за гибель своего генерала Сулеймани в результате американского ракетного удара по окрестностям аэропорта Багдада лишь еще больше накалит обстановку, поэтому Тегерану не следует применять силу по отношению к контингенту США в регионе, сообщает Bild.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна Брухунова владеет шикарной квартирой в Москве
В редакцию передачи неизвестный прислал бумаги, исходя из которых становится понятно, что в 2016 году помощница артиста стала владелицей весьма и весьма шикарной, роскошной и просто элитной квартиры с видом на озеро в Москве, чья площадь составляет не менее 230 квадратных метров.