Общество

RT на русскомRT на русскомВ России могут скорректировать брачный возраст

Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
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Гурцкая не находит причин менять в РФ брачный возраст

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Певица Диана Гурцкая отреагировала на идею изменить брачный возраст

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Брачный возраст в России может быть скорректирован в 2021 году

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Планы изменить брачный возраст осудили из-за «традиционных» детских браков

Московский Комсомолец01:59

Гурцкая оценила инициативу скорректировать брачный возраст

РИА Новости01:27

В Родительском комитете оценили идею скорректировать брачный возраст

RT на русскомвчера в 12:17

Брачный возраст в России может быть скорректирован

Российская газетавчера в 07:29
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Общество

Скончался онколог Андрей Павленко

Вести.Ru 02:53
Армия и оружие

Иракское ополчение пригрозило атаковать базы США

Группировка "Катаиб Хезболлах", которая входит в состав шиитского иракского ополчения, пригрозила совершить атаку на базы США в Ираке.
РЕН ТВ вчера в 16:07
Армия и оружие

В Триполи при авиаударе погибли более 20 студентов военного училища

Коммерсантъ вчера в 19:52
Происшествия

В Иркутской области ребенок получил пулевое ранение в новогоднюю ночь

Ребенок в новогоднюю ночь в одном из садоводств Иркутской области получил пулевое ранение, проводится проверка, сообщает ГУМВД по региону.
РИА Новости вчера в 23:40
Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4

На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Матч ТВ 02 января в 05:12
Общество

О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели

Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 02:23
Происшествия

Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК вчера в 22:20
Энергетика

Киев ответил на данные о сокращении транзита газа из РФ

Глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон прокомментировал данные о сокращении транзита российского газа.
Газета.Ru 00:58
Общество

В Японии продали тунца за 1,8 миллиона долларов

Добавим, что в начале прошлого года на традиционном аукционе в Токио тунец массой 278 килограммов ушел за 333,6 миллиона иен (около трех миллионов долларов США).
Российская газета 00:33
Политика

Тело генерала Сулеймани доставили в Иран для церемонии прощания

Тело убитого при операции США в Ираке генерала Сулеймани доставили в Иран для церемонии прощания. Об этом сообщает агентство ISNA.
Вечерняя Москва вчера в 23:59
Фигурное катание

Загитова выступит в шоу на льду природного озера

Чемпионат 01:52
Политика

Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране

Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападения на американцев.
РИА Новости 00:56
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо

Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
РИА Новости 03 января в 04:39
Армия и оружие

Исламисты атаковали военную базу США в Кении

Боевики радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» утром 5 января напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в Кении.
РБК 02:45
Армия и оружие

NYT узнала о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки

Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.
РБК 01:32
Происшествия

Ребенок вылетел с аттракциона на глазах у родителей

Юный житель Алма-Аты получил многочисленные переломы в результате падения с аттракциона, сообщает TengriNews.
Вести.Ru 02:30
Спорт

WADA назначила России сумму ежегодного взноса

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) назначило сумму обязательного ежегодного взноса России в бюджет организации.
FreeNews-Volga вчера в 06:48
Общество

Солнце и Земля сблизились на максимальное расстояние

Расстояние между Землей и Солнцем максимально сократится 5 января — в этот день видимый диаметр Солнца будет наибольшим в году, сообщает пресс-служба Московского планетария.
Известия 00:33
Армия и оружие

Иранские военные нанесли ракетные удары по американским базам в Ираке. Видео

Несколько минут назад в распоряжении ресурса Avia.pro оказались сведения о том, что иранские военные формирования и про-иранские группировки на территории Ирака, провели серию мощных атак против американских военных объектов.
Avia.pro вчера в 12:28
Происшествия

Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу

В арендованной квартире в Подольском районе Киева нашли тела двух связанных девушек, сообщает сайт городской полиции.
РИА Новости 01:59
Политика

Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере

В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Газета.Ru вчера в 22:29
Кино

Кассовые сборы в США за пятницу, 3 января, 2020

Девятый эпизод начатой Джорджем Лукасом космической саги заработал в пятницу $11 млн при 58-процентном падении сборов и добавит к своим капиталам 34-36 миллионов долларов в третий уик-энд.
Кинобизнес сегодня вчера в 15:25
Хоккей

Тренер сборной Швеции назвал причину поражения в полуфинале МЧМ

Глубина состава позволила сборной России победить команду Швеции в полуфинальном поединке МЧМ, заявил главный тренер скандинавов Томас Монтен.
Экономика сегодня вчера в 14:12
Экономика

Пробил час: новый кризис назначили на 2020 год

В 2020 году мир столкнется с очередными экономическими потрясениями, предупредил Международный валютный фонд.
РИА Новости вчера в 00:00
Автоспорт

Знаменитый ралли-марафон «Дакар» стартует сегодня в Саудовской Аравии

Эхо Москвы вчера в 23:00
Экономика

С 1 января частные клиники займутся лечением

Принятые решения направлены на увеличение охвата лиц в возрасте 65 лет и старше медико-социальным патронажем, а также на привлечение частных медицинских организаций в сферу предоставления на дому указанных услуг.
ИА Клерк.Ру вчера в 05:14
Технологии

EA банит игроков в Battlefield V, если те играют на Linux

Сообщается, что EA начала блокировать игроков Battlefield V, которые неофициально играют на Linux.
Игромания.ру вчера в 08:33
Политика

ФРГ предостерегла Иран от мести за убийство Сулеймани

По мнению Мааса, возможная месть Ирана за гибель своего генерала Сулеймани в результате американского ракетного удара по окрестностям аэропорта Багдада лишь еще больше накалит обстановку, поэтому Тегерану не следует применять силу по отношению к контингенту США в регионе, сообщает Bild.
Журналистская правда 02:18
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Газета.Ru 02 января в 04:35
Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна Брухунова владеет шикарной квартирой в Москве

В редакцию передачи неизвестный прислал бумаги, исходя из которых становится понятно, что в 2016 году помощница артиста стала владелицей весьма и весьма шикарной, роскошной и просто элитной квартиры с видом на озеро в Москве, чья площадь составляет не менее 230 квадратных метров.
Народные новости вчера в 23:38
Как работают Яндекс.Новости?
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