Общество

RT на русскомRT на русскомВ России могут скорректировать брачный возраст

Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
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Диана Гурцкая
Мы не должны допустить, чтобы, ссылаясь на местные традиции, позволили юным россиянам, фактически детям, заключать браки.
— Диана Гурцкая, российская певицаКрасная весна 02:47

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