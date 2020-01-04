Общество
RT на русскомВ России могут скорректировать брачный возраст
Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
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Мы не должны допустить, чтобы, ссылаясь на местные традиции, позволили юным россиянам, фактически детям, заключать браки.
— Диана Гурцкая, российская певицаКрасная весна 02:47
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Общество
Скончался онколог Андрей Павленко
Хоккей
Шведский хоккеист осудил поцелуй герба на свитере российским форвардом
Российский нападающий прокатился мимо скамейки запасных соперника и поцеловал герб на своем свитере.
Политика
Пушков предложил США вернуть Техас Мексике
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
Армия и оружие
Военная база США в Кении подверглась атаке
В округе Ламу в Кении была атакована военно-морская база США Манда-Махогони. Об этом сообщает газета Daily Nation.
Политика
Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о Бандере
Посольство Польши на Украине резко отреагировало на заявление пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, которая ответила на критику израильского и польского министров после появления баннера с портретом украинского националиста Степана Бандеры на здании городской администрации Киева.
Общество
Работодатели в России собрались пересмотреть зарплаты сотрудникам
Уточняется, что 20% организаций с российским капиталом и 16% иностранных компаний планируют пересмотреть зарплату уже в январе текущего года, остальные планируют увеличение выплат в течение первого полугодия.
Армия и оружие
Командующий армией Ирана усомнился в словах Трампа о 52 ударах
Отмечается, что ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести ракетные удары по 52 объектам на территории Ирана в случае атаки по американцам.
Хоккей
Россияне сыграют с канадцами в финале молодежного ЧМ по хоккею
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Футбол
«Челси» хочет продать Алонсо и Эмерсона в январе
Руководство лондонского «Челси» до закрытия зимнего трансферного окна хочет продать защитников Маркоса Алонсо и Эмерсона, сообщает Calciomercato.com.
Происшествия
В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек
Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал самые опасные ресторанные блюда
Посетители ресторанов сильнее всего рискуют своим здоровьем, заказывая из меню многокомпонентные салаты с майонезом и сметаной, десерты с кремом и изделия из рубленого мяса — рулеты, паштеты, котлеты.
Происшествия
В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера
В центре Санкт-Петербурга толпа молодых людей, приверженных нацистской идеологии, устроила «акцию» с дымовыми шашками.
Политика
Зеленский заступился за игравшего в Крыму Dr.Alban
Происшествия
Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу
В арендованной квартире в Подольском районе Киева нашли тела двух связанных девушек, сообщает сайт городской полиции.
Наука
Физики объяснили феномен ЕМС-эффекта
Другой группе специалистов больше импонирует теория, согласно которой ЕМС-эффект могут объяснить лишь процессы квантовой хромодинамики.
Спорт
Клебо выиграл спринт на «Тур де Ски», Устюгов и Большунов в тройке
Гаджеты
Появились изображения камеры Nikon Coolpix P950
Наряду с изображениями полнокадровой зеркальной камеры Nikon D780 источник опубликовал серию изображений, на которых запечатлена другая новинка Nikon, которая будет представлена в ближайшее время.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Хоккей
Что пишут в Северной Америке перед финалом МЧМ-2020 Россия — Канада
Канадцы уверяют, что стали играть лучше после исторического разгрома со счётом 0:6. Финальный матч молодёжного чемпионата мира 2020 между сборными России и Канады привлекает внимание болельщиков и экспертов со всего мира.
Армия и оружие
NYT: Трамп решил убить Сулеймани вопреки данным разведки
Президент США Дональд Трамп принял решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным американской разведки.
Футбол
Калинич отказался перейти в «Ньюкасл»
За национальную сборную Калинич сыграл в 42 встречах и отметился 15 забитыми мячами.
Общество
Солнце и Земля сблизились на максимальное расстояние
Расстояние между Землей и Солнцем максимально сократится 5 января — в этот день видимый диаметр Солнца будет наибольшим в году, сообщает пресс-служба Московского планетария.
Энергетика
Возобновлены поставки российской нефти в Белоруссию
Ранее в «Белнефтехиме» сообщали, что Минск договорился с Москвой о поставке в Белоруссию первой партии нефти из России.
Кино
Кинофильм «Вторжение» собирает восторженные отзывы зрителей
Фантастический фильм Федора Бондарчука «Вторжение» продолжает собирать восторженные отзывы зрителей.
Авто
Названы кроссоверы, которые появятся в России в 2020 году
Российские эксперты подготовили список самых ожидаемых кроссоверов, которые появятся на местном рынке в 2020 году.
Гаджеты
Samsung презентовала линейку изогнутых игровых мониторов Odyssey
Продажи Odyssey G9 и Odyssey G7 начнутся во втором квартале 2020 года. Цена на мониторы пока не объявили.
Армия и оружие
В США назвали преимущества украинской армии над американской
Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Общество
Новый налог для туристов ввели в Амстердаме
Местные власти стараются больше не привлекать туристов, поскольку их поток и так слишком большой: при 1,1 млн жителей Амстердама, его за год посещают 17 млн гостей.