Общество

RT на русскомRT на русскомВ России могут скорректировать брачный возраст

Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
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В России планируют скорректировать брачный возраст

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Телеканал 360°09:32

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Известия10:09

Брачный возраст в России может быть скорректирован

Российская газета07:29
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Компания Xiaomi в сообщении международному сообществу объявила о пересмотре взглядов относительно фирменной оболочки MIUI и анонсировала ряд изменений, которые коснутся некоторых предустановленных приложений.
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СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии

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Кинофильм «Вторжение» собирает восторженные отзывы зрителей

Фантастический фильм Федора Бондарчука «Вторжение» продолжает собирать восторженные отзывы зрителей.
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РИА Новости 10:37
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В Махачкале задержали общественников, которые осматривали площадь

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Хоккей

Казахстан победил Германию во втором матче за выживание на МЧМ

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Общество

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
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В США заявили о временном преимуществе России на Ближнем Востоке из-за смерти Сулеймани

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В Ижевске объяснили сбой в эфире местного ТВ после поздравления Путина

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Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
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Федор Смолов подтвердил роман с 17-летней внучкой Бориса Ельцина

Несколько дней назад Сеть всколыхнули слухи о романе 29-летнего футболиста Федора Смолова с 17-летней внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
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В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек

Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
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Кино

Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате

Российская комедия «Холоп» Клима Шипенко собрала в прокате более одного миллиарда рублей.
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Ковальчук получил 17-й игровой номер в «Монреале»

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Футбол

ЦСКА может приобрести полузащитника загребского «Динамо»

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Политика

В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы

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Компания Фридмана намерена взыскать долг с Елены Батуриной

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ЦСКА разгромил «Сочи» в выездном матче КХЛ

Очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги стартовал матчем в Сочи, где местный одноименный клуб принимал столичный ЦСКА.
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В Кабардино-Балкарии при жесткой посадке погиб парапланерист

В Чегемском районе Кабардино-Балкарии в результате жесткой посадки параплана погиб человек.
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Хоккей

Умер бывший вице-президент ХК «Спартак» Гелани Товбулатов

Бизнесмен, бывший владелец и вице-президент хоккейного клуба "Спартак" Гелани Товбулатов скончался на 68-м году жизни.
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