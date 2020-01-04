Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.

В России могут скорректировать брачный возраст

Политика Экс-глава ЦРУ рассказал, как Иран отомстит за убийство Сулеймани Бывший исполняющий обязанности ЦРУ США Майкл Морелл заявил, что Иран ответит на американскую спецоперацию, в ходе которой был убит генерал Касем Сулеймани, уничтожением должностного лица США высокого ранга.

Общество Синоптики предрекли новые погодные аномалии по всей России Самые значительные аномалии синоптики предрекли регионам Сибири и Поволжья — так, в ближайшие дни средняя температура там будет превышать норму на 16 градусов.

Гаджеты Функциональность смартфонов Xiaomi уменьшится из-за обновления MIUI Компания Xiaomi в сообщении международному сообществу объявила о пересмотре взглядов относительно фирменной оболочки MIUI и анонсировала ряд изменений, которые коснутся некоторых предустановленных приложений.

Хоккей Казахстан победил Германию во втором матче за выживание на МЧМ Сборная Казахстана победил Германию во втором матче за выживание на молодежном чемпионате мира по хоккею, который в настоящее время проходит в Чехии.

Политика В Ижевске объяснили сбой в эфире местного ТВ после поздравления Путина Ранее жительница Ижевска Екатерина Кабанова на своей странице в Facebook написала, что 31 декабря 2019 года на канале "СТС – Ижевск" после поздравления президента страны вместо боя курантов в эфир вышло обращение к горожанам продюсера канала Альфреда Зиннатулина, который является депутатом городской думы.