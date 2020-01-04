Общество
RT на русскомВ России могут скорректировать брачный возраст
Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
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Политика
Экс-глава ЦРУ рассказал, как Иран отомстит за убийство Сулеймани
Бывший исполняющий обязанности ЦРУ США Майкл Морелл заявил, что Иран ответит на американскую спецоперацию, в ходе которой был убит генерал Касем Сулеймани, уничтожением должностного лица США высокого ранга.
Хоккей
Россия обыграла Швецию и вышла в финал молодежного ЧМ по хоккею
Сборная России обыграла Швецию в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии.
Происшествия
В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера
В центре Санкт-Петербурга толпа молодых людей, приверженных нацистской идеологии, устроила «акцию» с дымовыми шашками.
Автоспорт
Нейрохирург рассказал об изменениях в облике Шумахера
Нейрохирург Никола Аччарри рассказал об изменениях в состоянии семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера.
Политика
Роухани: Вашингтон встал на опасный для Ближнего Востока путь
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Вашингтон встал на новый опасный для Ближнего Востока путь, убив генерала КСИР Касема Сулеймани.
Политика
Медведчук предсказал дефолт на Украине в 2020 году
Сохранение нынешней финансово-кредитной политики на Украине приведет страну к дефолту в 2020 году.
Общество
Синоптики предрекли новые погодные аномалии по всей России
Самые значительные аномалии синоптики предрекли регионам Сибири и Поволжья — так, в ближайшие дни средняя температура там будет превышать норму на 16 градусов.
Футбол
Нападающий «Витесса» Рой Беренс: Слуцкий отобрал у меня год футбола
Гаджеты
Функциональность смартфонов Xiaomi уменьшится из-за обновления MIUI
Компания Xiaomi в сообщении международному сообществу объявила о пересмотре взглядов относительно фирменной оболочки MIUI и анонсировала ряд изменений, которые коснутся некоторых предустановленных приложений.
Армия и оружие
СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии
Российский большой десантный корабль (БДК) «Орск» получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» и сайт Avia.pro.
Кино
Кинофильм «Вторжение» собирает восторженные отзывы зрителей
Фантастический фильм Федора Бондарчука «Вторжение» продолжает собирать восторженные отзывы зрителей.
Энергетика
В Белоруссии заявили о возобновлении поставок российской нефти
Возобновилась поставка российской нефти на НПЗ в Белоруссии, заявил замглавы "Белнефтехима" Владимир Сизов.
Хоккей
Казахстан победил Германию во втором матче за выживание на МЧМ
Сборная Казахстана победил Германию во втором матче за выживание на молодежном чемпионате мира по хоккею, который в настоящее время проходит в Чехии.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Армия и оружие
В США заявили о временном преимуществе России на Ближнем Востоке из-за смерти Сулеймани
Корреспондент телеканала CNN в Москве Мэтью Чанс выразил мнение, что после убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани позиции России на Ближнем Востоке укрепились, но, по его словам, это лишь временное преимущество.
Политика
В Ижевске объяснили сбой в эфире местного ТВ после поздравления Путина
Ранее жительница Ижевска Екатерина Кабанова на своей странице в Facebook написала, что 31 декабря 2019 года на канале "СТС – Ижевск" после поздравления президента страны вместо боя курантов в эфир вышло обращение к горожанам продюсера канала Альфреда Зиннатулина, который является депутатом городской думы.
Политика
Путин обеспокоился снижением доходов россиян
Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
Шоу-бизнес
Федор Смолов подтвердил роман с 17-летней внучкой Бориса Ельцина
Несколько дней назад Сеть всколыхнули слухи о романе 29-летнего футболиста Федора Смолова с 17-летней внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Происшествия
В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек
Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
Кино
Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате
Российская комедия «Холоп» Клима Шипенко собрала в прокате более одного миллиарда рублей.
Хоккей
Ковальчук получил 17-й игровой номер в «Монреале»
Футбол
ЦСКА может приобрести полузащитника загребского «Динамо»
Общество
Компания Фридмана намерена взыскать долг с Елены Батуриной
Хоккей
ЦСКА разгромил «Сочи» в выездном матче КХЛ
Очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги стартовал матчем в Сочи, где местный одноименный клуб принимал столичный ЦСКА.
Происшествия
В Кабардино-Балкарии при жесткой посадке погиб парапланерист
В Чегемском районе Кабардино-Балкарии в результате жесткой посадки параплана погиб человек.
Хоккей
Умер бывший вице-президент ХК «Спартак» Гелани Товбулатов
Бизнесмен, бывший владелец и вице-президент хоккейного клуба "Спартак" Гелани Товбулатов скончался на 68-м году жизни.