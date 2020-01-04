Общество

ИзвестияИзвестияМинюст запланировал скорректировать брачный возраст в России

Согласно документу, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса России и статью 26 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» в «части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста 18 лет, вступать в брак».
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