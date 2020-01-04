Общество
ИзвестияМинюст запланировал скорректировать брачный возраст в России
Согласно документу, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса России и статью 26 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» в «части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста 18 лет, вступать в брак».
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Вместо изменения брачного возраста Милонов предложил соединить венчание с ЗАГСом
Московский Комсомолец06:04
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Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Общество
Гороскоп на предстоящую неделю с 6 по 12 января 2020 года
Гороскоп на неделю расскажет вам, какие трудности, проблемы или, наоборот, радости ожидают вас в ближайшие дни.
Политика
Парламент Испании отклонил кандидатуру Санчеса на пост премьера
Депутаты нижней палаты испанского парламента проголосовали против назначения на пост премьер-министра страны Педро Санчеса, который в настоящее время является врио главы правительства.
Хоккей
Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ
Армия и оружие
Командующий иранской армией усомнился в словах Трампа о 52 ударах
Ранее Трамп обещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
Шоу-бизнес
У экс-солистки Serebro завязался роман с мировой звездой
У бывшей вокалистки группы Serebro Кати Кищук завязался роман с рэпером Slowthai.
Технологии
Microsoft с 14 января прекратит поддержку Windows 7
У пользователей есть 10 дней, чтобы сменить версию операционной системы.
Политика
Посольство Польши оценило заявление МИД Украины о Бандере
Посольство Польши на Украине прокомментировало заявление пресс-секретаря украинского МИД Екатерины Зеленко по поводу Степана Бандеры.
Общество
Первый канал стал лидером по количеству зрителей в Новый год
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Происшествия
В Ростове-на-Дону мужчина с оружием пытался пройти в Дом творчества
В Ростове-на-Дону полицейские устанавливают личность мужчины, пытавшегося пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества.
Энергетика
Возобновлены поставки российской нефти в Белоруссию
4 января вечером были включены насосы и возобновлена подача нефти на белорусский нефтеперерабатывающий завод ОАО «Нафтан».
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Политика
СМИ узнали об отдыхе Зеленского в Омане
Общество
В Японии на аукционе продали тунца за $1,8 млн
В Токио на ежегодном рыбном аукционе голубой тунец весом 278 кг был продан за 193,2 млн йен ($1,8 млн), пишет NHK.
Авто
Aston Martin и Airbus выпустят новый вертолет
Совместно с компанией Airbus Corporate Helicopters марка разрабатывает новый вертолет, который называется ACH130 Aston Martin Edition.
Хоккей
Казахстан победил Германию во втором матче за выживание на МЧМ
Сборная Казахстана победил Германию во втором матче за выживание на молодежном чемпионате мира по хоккею, который в настоящее время проходит в Чехии.
Футбол
«Ювентус» предлагает «Ман Юнайтед» за Погба 60 млн фунтов и Рабьо
"Юве" может отдать в обмен хавбека Адриена Рабьо и заплатить 60 млн фунтов. Ранее на Погба также претендовал "Интер".
Теннис
Шарапова пожертвует 25 тысяч долларов на тушение пожаров в Австралии
Россиянка сообщила о том, что готова пожертвовать на их тушение 25 тысяч долларов, предложив поступить также и Новаку Джоковичу.
Армия и оружие
ВС России получат бронемашины с безэкипажным боевым модулем
В 2020 году на вооружение Сухопутных войск России поступят партии боевых машин пехоты БМП-3 с необитаемым боевым модулем «Эпоха» и БМП-2 с боевым отделением «Бережок», а также боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».
Путешествия
В аэропорту Стамбула запретили встречать пассажиров с табличками
Встречать пассажиров сразу после выхода из таможенной зоны аэропорта теперь разрешено только родственникам и друзьям прибывших пассажиров.
Здоровье
Диетолог Минздрава рассказал о безопасной порции колбасы
В свою очередь, профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов заявил, что от употребления колбасы пару раз в неделю вреда для здоровья не будет, но, если колбаса заменяет натуральное мясо, — это неправильно.
Шоу-бизнес
Курникова опубликовала милое видео с детьми от Иглесиаса
Теннисистка опубликовала в Instagram милое видео с малышами. На кадрах дети бегут по лужайке, но путь им преграждает сетка.
Игры
The Lord of the Rings: Gollum будет стелс-экшеном
Студия Daedalic планирует выпустить игру The Lord of The Rings: Gollum в 2021 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X.
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Шоу-бизнес
Симоньян выложила снимок Кеосаяна с двухмесячной дочерью
На снимке запечатлен сам именинник Тигран Кеосаян. На руках он держит двухмесячную дочь Маро.
Политика
Иран обратился в Совбез ООН из-за убийства Сулеймани
Тегеран начал предпринимать дипломатические шаги в связи с ситуацией вокруг гибели генерала Сулеймани.
Армия и оружие