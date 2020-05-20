Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник. По словам собеседника издания, такое предложение входит в план по восстановлению экономики, который разработало Минэкономразвития.
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с чего всё началось

Три как два: в кабмине обсуждают смягчение условий для досрочных пенсий

«Известия» ознакомились с выдержками из плана, актуальными по состоянию на 18 мая. Так, для поддержки занятости Минтруд предложил смягчить условия для выхода на досрочную пенсию.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию

РИА Новости05:07

Условия выхода на досрочную пенсию планируют пересмотреть

РЕН ТВвчера в 21:35

Экономист оценил идею упростить досрочный выход на пенсию. «Власть признала ошибку»

URA.Ru03:12

СМИ узнали о предложении смягчить условия выхода на досрочную пенсию

РБКвчера в 20:58

Более мягкие условия для выхода на пенсию поддержали в Госдуме

Телеканал 360°03:58

«Известия»: в кабмине обсуждают смягчение условий для досрочного выхода на пенсию

ТАССвчера в 19:04

Три как два: в кабмине обсуждают смягчение условий для досрочных пенсий

Известиявчера в 17:01
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Общество

Навальный потратил почти 2 млн рублей за проживание дочери в США

ФАН 04:14
Армия и оружие

Армию Хафтара выбили с авиабазы у Триполи

Lenta.ru 18 мая в 05:20
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Культура

Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон»

Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.
Live24 вчера в 06:01
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Общество

Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм

К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
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Общество

Сбербанк и Visa начали тестирование магазинов без касс и продавцов

Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса» приступили к тестированию работы магазинов без касс и продавцов.
Известия 02:44
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Общество

Голикова допустила частичное снятие ограничений в 17 регионах

Семнадцать регионов могут приступить к смягчению ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на "правительственном часе" в Совете Федерации.
РИА Новости 05:19
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Экономика

Россия сокращает вложения в госдолг США

Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:56
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Политика

Президент Грузии выступила за прямой диалог с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она является сторонницей прямого диалога, однако для переговоров с Россией необходимы определенные обстоятельства, которые принесут результат.
ТАСС вчера в 15:59
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Хоккей

Стали известны соперники сборной России на ЧМ-2021 по хоккею

Ранее стало известно, что сборная России по хоккею на Олимпийских играх 2022 года в Пекине сыграет в группе с Чехией и Швейцарией, ещё один соперник определится в квалификации, писал NEWS.ru.
News.ru 04:15
Происшествия

Житель Сахалина оштрафован на 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе

Южно-Сахалинский городской суд назначил жителю Сахалина штраф в размере 300 000 рублей за фейковую информацию о коронавирусе.
RT на русском 05:05
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Политика

Зеленский призвал проверить сведения о влиянии Байдена на Порошенко

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по случаю года с инаугурации призвал проверить сведения о влиянии бывшего вице-президента США Джо Байдена на экс-президента Украины Петра Порошенко.
Газета.Ru 05:00
Авто

«АвтоВАЗ» представит 17 новых моделей до 2026 года

"АвтоВАЗ" планирует до 2026 года выпустить 17 новых моделей.
Деловое.ТВ 04:14
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Общество

Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК 03:42
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Игры

Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V

Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
News.ru вчера в 07:54
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Общество

Венесуэла потребовала от Англии свое золото

Центральный банк Венесуэлы подал в суд на Банк Англии и потребовал вернуть хранящиеся там слитки из венесуэльского золотого запаса.
Lenta.ru 05:01
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Единоборства

Менеджер Нурмагомедова: Путин пообещал помочь с лечением отца Хабиба

МИР 24 05:01
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Финансы

Курсы доллара и евро растут к рублю

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос к рублю на 0,1%, до 72,51 руб. Евро вырос на 0,2%, до 79,36 руб.
Газета.Ru 03:40
Политика

Путин раскритиковал правительство за сбои с выплатами врачам

Во вторник, 19 мая, российский президент Владимир Путин поднял вопрос о дополнительных выплатах медикам за работу с зараженными COVID-19.
Городовой 03:44
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Футбол

Иванов: «Шатов вряд ли будет в „Урале“. Как я знаю, он договорился с „Рубином“»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что не рассчитывает подписать контракт с бывшим полузащитником екатеринбургского клуба Олегом Шатовым.
Sport24.ru 05:02
Происшествия

В Оренбургской области главу района задержали при получении взятки

Сотрудники полиции совместно с силовиками из управления ФСБ по Оренбургской области задержали главу муниципального района при получении взятки в размере 200 тысяч рублей у предпринимателя за покровительство, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
РИА Новости 05:30
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Игры

Новая часть Saints Row выйдет не раньше апреля следующего года

На основе документа можно сделать вывод, что до апреля 2021 года следующая часть Saints Row не выйдет.
3DNews 04:40
Футбол

Роберто Карлос: «Неймар, Роналду или Месси не сравнятся с Роналдо»

Неймар, Роналду или Месси не сравнятся с ним. Я думаю, что в нашем поколении было сложнее забивать голы.
Матч ТВ 18 мая в 21:36
Политика

Зеленский анонсировал обмен пленными и «нормандский» саммит

Киев обсуждает с Россией возможный обмен удерживаемыми лицами после завершения пандемии коронавируса.
Lenta.ru 04:57
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Шоу-бизнес

Елена Степаненко показала, как одевалась и красилась в молодости

Аргументы недели 02:56
Политика

Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу

Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ вчера в 18:02
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Общество

Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет

«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ вчера в 02:17
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Общество

Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется

Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, особенно в Москве, заявил премьер-министра РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 05:23
Происшествия

В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница

«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
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Общество

В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
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Общество

В Воронежской области запущен первый этап выхода из ограничений

Воронеж, 20 мая 2020, 12:21 — REGNUM Первый этап выхода из ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, стартовал в Воронежской области с 20 мая.
REGNUM 05:21
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