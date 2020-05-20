Общество
Газета.RuВ России могут смягчить пенсионное законодательство
Финальная версия документа, по информации издания, должна быть представлена к 25 мая. По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
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с чего всё началось
В рабочей версии плана по восстановлению экономики предлагается, чтобы до конца 2020-го на досрочную пенсию смогли претендовать граждане, которым осталось не два, а три года до выхода на отдых: то есть женщины в возрасте 52,5 лет и мужчины 57,5 лет.Известиявчера в 17:01
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