Общество
Газета.RuВ России могут смягчить пенсионное законодательство
Финальная версия документа, по информации издания, должна быть представлена к 25 мая. По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
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с чего всё началось
В рабочей версии плана по восстановлению экономики предлагается, чтобы до конца 2020-го на досрочную пенсию смогли претендовать граждане, которым осталось не два, а три года до выхода на отдых: то есть женщины в возрасте 52,5 лет и мужчины 57,5 лет.Известиявчера в 17:01
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Gazeta.SPb вчера в 03:31
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Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
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В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
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Коммерсантъ 01:42
Общество
75 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Татарстане
В Татарстане за последние сутки выявлено 75 новых фактов заражения Covid-19.
Трудовая слава (Хезмәт даны) 03:51
Политика
Глава Палестины объявил о выходе из всех соглашений с Израилем и США
Аббас назвал Израиль «оккупационной силой на оккупированной территории Палестины».
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Число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией за сутки в Липецкой области выросло на рекордные 79 человек, что связывают с появлением очагов заражения внутри семей, сообщает администрация региона.
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Московский Комсомолец 01:45
Общество
Голикова допустила переход 17 регионов на первый и следующие этапы снятия ограничений
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что многофункциональные центры (МФЦ) в городе откроют в понедельник, 25 мая.
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В России за последние сутки зарегистрировано 8 764 новых случаев COVID-19, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Омскрегион 03:41
Авто
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С 1 июня Международный детский центр «Артек» может начать принимать на отдых детей из Крыма.
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