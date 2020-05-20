Общество

Газета.RuГазета.RuВ России могут смягчить пенсионное законодательство

Финальная версия документа, по информации издания, должна быть представлена к 25 мая. По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
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с чего всё началось

Три как два: в кабмине обсуждают смягчение условий для досрочных пенсий

В рабочей версии плана по восстановлению экономики предлагается, чтобы до конца 2020-го на досрочную пенсию смогли претендовать граждане, которым осталось не два, а три года до выхода на отдых: то есть женщины в возрасте 52,5 лет и мужчины 57,5 лет.
Известиявчера в 17:01

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В Госдуме прокомментировали идею о смягчении условий выхода на пенсию

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ТАССвчера в 19:04

Экономист оценил идею упростить досрочный выход на пенсию. «Власть признала ошибку»

URA.Ru03:12

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Условия выхода на досрочную пенсию планируют пересмотреть

РЕН ТВвчера в 21:35

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Телеканал 360°03:58

Три как два: в кабмине обсуждают смягчение условий для досрочных пенсий

Известиявчера в 17:01
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На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»

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Здоровье

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Путешествия

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БИЗНЕС Online 18 мая в 08:19
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Армию Хафтара выбили с авиабазы у Триполи

Силы правительства национального согласия (ПНС) выбили Ливийскую национальную армию (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара с авиабазы у Триполи.
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Мясников добавил, что от коронавируса умирает на порядок меньше людей, чем от большинства привычных заболеваний.
РБК 03:42
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Овечкина не включили в сборную действующих российских игроков НХЛ

Газета.Ru 04:25
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Отмена пошлин вызвала падение цен на электромобили в России

Беспошлинный ввоз электромобилей, введенный в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года, привел к снижению цен на них.
Автоновости дня 18 мая в 10:30
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Общество

В Тульской области коронавирусом заразились еще 98 жителей

Сегодня региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заболевания коронавирусом в Тульской области.
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Экономика

В России в апреле число выданных автокредитов упало в пять раз

Количество купленных в кредит автомобилей в РФ в апреле составило 17,5 тысячи, что в 5,3 раза меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, следует из совместного пресс-релиза Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и агентства "Автостат".
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Менеджер Нурмагомедова заявил об обещании Путина помочь отцу бойца

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, рассказал об обещании Владимира Путина предоставить отцу и тренеру бойца Абдулманапу Нурмагомедову лучшее лечение.
РБК 04:05
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Общество

РБК: парад Победы и голосование по Конституции могут провести 24 июня

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Газета.Ru 01:33
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Происшествия

Главу Светлинского района Оренбуржья задержали по подозрению во взятке

ТАСС вчера в 14:02
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Общество

Где в Самарской области нашли коронавирус за сутки

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Общество

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К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
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Авто

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Компания Toyota возродила кросс-универсал Venza в облике кроссовера.
Автоновости дня вчера в 01:11
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Шоу-бизнес

Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала фото с дочерью

Известная турецкая актриса, звезда популярного сериала "Великолепный Век" Мерьем Узерли (Хюррем Султан) стала законодательницей моды сезона-2020, об этом в минувший вторник 19 мая сообщило информационное издание Гедже.
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Здоровье

Утвержден список заболеваний, при которых медики получат страховку

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Общество

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Кипр готов принимать туристов с 15 июня, сообщил глава парламентского комитета по энергетике, торговле, промышленности и туризму Андреас Куприану.
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Общество

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Экономика

Подготовлен план восстановления экономики России

Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники.
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Общество

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На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
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Общество

В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19

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РИА Новости 03:39
Хоккей

Стали известны соперники сборной России на ЧМ-2021 по хоккею

Ранее стало известно, что сборная России по хоккею на Олимпийских играх 2022 года в Пекине сыграет в группе с Чехией и Швейцарией, ещё один соперник определится в квалификации, писал NEWS.ru.
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Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 июня 2020 года обеспечить списание подлежащих начислению за второй квартал налогов, авансовых платежей по налогам (за исключением налога на добавленную стоимость) и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для отдельных категорий предприятий.
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Стали известны зарплаты российских военных, находящихся на службе в Сирии.
Деловое.ТВ 18 мая в 10:06
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Политика

Экс-депутат Рады призвал потребовать от НАТО 200 миллиардов долларов

Экс-замглавы администрации бывшего президента Украины Петра Порошенко, бывший депутат Верховной Рады Андрей Сенченко заявил в эфире телеканала "Черноморская ТРК", что Киев имеет право на получение 200 миллиардов долларов от НАТО за участие в Будапештском меморандуме.
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Интернет

«Мегафон» запустил новую тарифную линейку

«Мегафон» запустил новую тарифную линейку «Всегда на связи с тарифами #БезПереплат».
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Армия и оружие

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В США мужчина выстрелил в работника кафе из-за просьб надеть маску

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