Общество

Газета.RuГазета.RuВ России могут смягчить правила продажи алкоголя

"Разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях", - заявили в министерстве.
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с чего всё началось

Под градусником: Минпромторг готовит послабления для продажи алкоголя

«По поручению заместителя председателя правительства РФ Т.А. Голиковой разработан законопроект о передаче субъектам России полномочий самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях», — подтвердили «Известиям» в пресс-службе министерства.
Известия17:01

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«Известия» сообщили о возможном смягчении правил продажи алкоголя

ТАСС21:16

Минпромторг готовит послабления для продажи алкоголя

Известия17:01

«Известия»: в России могут смягчить правила продажи алкоголя

РИА Новости19:22

В России захотели упростить продажу алкоголя

Lenta.ru18:42

В России смягчат правила продажи алкоголя

РЕН ТВ17:33

В России могут смягчить правила продажи алкоголя

Газета.Ru17:24

СМИ сообщили о возможном смягчении правил продажи алкоголя

РБК19:42
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Суд арестовал замглавы Минобрнауки по делу о хищении

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Общество

67 случаев заражения коронавирусом выявили в Кузбассе

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Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

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Хоккей

НХЛ достигла соглашения с профсоюзом игроков о возобновлении сезона

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Газета.Ru 18:50
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Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
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Правительство выделило еще 3,6 млрд рублей на выплаты соцработникам

«Порядка 3,6 млрд руб. будет дополнительно направлено на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска»,— сообщили в правительстве.
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Политика

КНДР заявила, что не намерена вести переговоры с США

ТАСС 17:39
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Футбол

«Саутгемптон» нанес поражение «Манчестер Сити»

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Посольство РФ: Москва может ответить на введенные Лондоном санкции

Представитель посольства России в Великобритании прокомментировал санкции, введенные Лондоном в отношении 25 россиян в рамках так называемого "дела Магнитского".
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 15:38
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Футбол

Игрок «Краснодара» не считает Роналду самым талантливым партнером

Полузащитник "Краснодара" Мануэл Фернандеш поделился мнением о португальском нападающем туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, передает "Матч ТВ".
Газета.Ru 20:05
Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 09:35
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Наука

Раскрыта смертельная опасность для зараженных коронавирусом

Ученые Лаборатории молекулярной биологии Совета по медицинским исследованиям в Великобритании раскрыли несколько опасных мутаций, повышающих риск смерти у пациентов с COVID-19.
Lenta.ru 11:58
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Здоровье

Минздрав отправил в отставку главврача Уярской районной больницы

После гибели врача специалисты Министерства здравоохранения края провели проверку в Уярской районной больнице.
7 канал Красноярск вчера в 23:45
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Происшествия

Женщина умерла после того, как ее лизнула кошка

Жительница австралийского города Мельбурн умерла после того, как ее поцарапала и лизнула кошка. Об этом сообщает местное издание Herald Sun.
РИА Новости 21:17
Общество

Число вылечившихся от коронавируса в России превысило 454 тыс. человек

В России после коронавируса выздоровели 454 329 пациентов, в том числе за последние сутки 3579 человек.
Известия 03:31
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Армия и оружие

Большой десантный корабль ВМФ РФ «Саратов» вошел в Средиземное море

Сергей Савостьянов / ТАСС В Средиземное море вошел большой десантный корабль ВМФ РФ "Саратов".
РЕН ТВ 11:19
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Общество

США потребовали от обучающихся онлайн иностранцев покинуть страну

Чтобы остаться в стране, студенты могут перевестись на обучение в другое учебное заведение, где классы проходят в офлайн-формате.
РБК 21:11
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Политика

Венедиктов рассказал о тайных переговорах России по делу MH17

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что Россия ведёт тайные переговоры со странами, граждане которых погибли в результате крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе.
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Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия

Речь идет о лентах, выпущенных за последнее десятилетие.
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Финансы

Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
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Наука

Снег в Итальянских Альпах окрасился в розовый цвет

По данным итальянских ученых, причиной стала микроскопическая водоросль, которая обычно встречается в Гренландии.
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В Самарской области ожидается усиление ограничительных мер

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Футбол

«Десятый номер гарантирую»: Верон зовёт Месси в «Эстудиантес»

Евро-футбол.ру 04 июля в 11:35
Происшествия

Пациент с коронавирусом умер в Долинской больнице

Мужчина 68-ми лет умер в Долинской ЦРБ, поступивший туда накануне в крайне тяжёлом состоянии из реанимации городской больницы имени Анкудинова.
АСТВ 17:49
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В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru вчера в 12:30
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Происшествия

Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта

Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
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Космос

В NASA заявили об открытии параллельной Вселенной

Ученые из NASA рассказали об открытии «параллельной вселенной», где время «проходит вспять».
Актуальные Новости 14:29
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Общество

В России определили самую высокооплачиваемую удаленную работу

Эксперты выяснили, что самой высокооплачиваемой является работа главным бухгалтером.
ФедералПресс 20:29
Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
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