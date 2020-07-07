Общество

Газета.RuГазета.RuВ России могут смягчить правила продажи алкоголя

"Разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях", - заявили в министерстве.
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с чего всё началось

Под градусником: Минпромторг готовит послабления для продажи алкоголя

«По поручению заместителя председателя правительства РФ Т.А. Голиковой разработан законопроект о передаче субъектам России полномочий самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях», — подтвердили «Известиям» в пресс-службе министерства.
Известиявчера в 17:01

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Эксперты нашли плюсы в смягчении правил продажи алкоголя

РЕН ТВвчера в 23:37

«Известия» сообщили о возможном смягчении правил продажи алкоголя в России

ТАССвчера в 21:16

Минпромторг готовит послабления для продажи алкоголя

Известиявчера в 17:01

«Известия»: в России могут смягчить правила продажи алкоголя

РИА Новостивчера в 19:22

В России изменят правила продажи алкоголя

URA.Ruвчера в 17:54

В России могут смягчить правила продажи алкоголя

Газета.Ruвчера в 17:24

СМИ сообщили о возможном смягчении правил продажи алкоголя

РБКвчера в 19:42
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Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

РИА Новости вчера в 09:35
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Общество

В России назвали самые высокооплачиваемые вакансии удалённой работы

Москва, 7 июля 2020, 07:21 — REGNUM Больше всего на удалённой работе в России могут зарабатывать главные бухгалтеры, переводчики и специалисты в сфере продаж.
REGNUM 00:21
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Политика

Лукашенко пришел на интервью без обуви

Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.
РИА Новости вчера в 16:05
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Политика

Путин назвал неясными перспективы открытия Европы для россиян

Европейские страны пока не могут согласовать между собой открытие границ, в том числе - для россиян, рассказал президент России Владимир Путин на рабочей встрече с генеральным директором "Аэрофлота" Виталием Савельевым.
Газета.Ru вчера в 15:16
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Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

РИА Новости вчера в 08:25
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Общество

ЦБ планирует разрешить страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10%

«Банк России планирует расширить тарифный коридор ОСАГО, чтобы страховые компании могли назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения», – отметил он (цитата по ТАСС).
Ведомости вчера в 08:31
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Общество

На Дальнем Востоке начали строить самый мощный в мире атомный ледокол

В Приморском крае был дан старт строительству самого мощного в мире атомного ледокола "Лидер".
Вести.Ru вчера в 06:23
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
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Происшествия

Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции

MOS.news вчера в 15:00
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Политика

Посольство РФ: Москва может ответить на введенные Лондоном санкции

Представитель посольства России в Великобритании прокомментировал санкции, введенные Лондоном в отношении 25 россиян в рамках так называемого "дела Магнитского".
Московский Комсомолец вчера в 19:27
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Происшествия

Пять человек умерли от коронавируса за сутки в Иркутской области

«Госпитализированными 7 июля в Приангарье остаются 1487 человека, еще 2759 с диагнозом COVID-19 получают необходимое лечение амбулаторно», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.
КП - Иркутск вчера в 22:45
Кино

Первый канал покажет двухсерийный фильм Гарика Сукачева

«Сегодня на Первом канале в 23:25 состоится долгожданная премьера первой серии фильма Гарика Сукачева „То, что во мне“, снятого 4 года назад на Алтае».
Телеканал 360° вчера в 05:10
Авто

Показана эволюция китайских автомобилей на примере Changan CS55

Эксперты показали на примере кроссовера Changan CS55, как совершалась эволюция китайского автопрома.
Picsnews.net вчера в 08:35
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Политика

Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

Партия "За правду", лидером которой является писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
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Общество

Новые носители коронавируса выявлены в 12 регионах Кузбасса

Кемерово, 6 июля 2020, 07:47 — REGNUM Новые случаи заражения за прошедшие сутки выявлены в 12 населённых пунктах Кемеровской области.
REGNUM вчера в 00:47
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Киберспорт

12 июля Ubisoft бесплатно раздаст Watch Dogs 2

Во время презентации Ubisoft, которая начнётся 12 июля в 22:00 мск, можно будет бесплатно забрать вторую часть Watch Dogs на ПК.
Чемпионат вчера в 16:33
2
Общество

США потребовали от обучающихся онлайн иностранцев покинуть страну

Чтобы остаться в стране, студенты могут перевестись на обучение в другое учебное заведение, где классы проходят в офлайн-формате.
РБК вчера в 21:45
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Общество

Минтруд назвал регионы РФ с самыми большими пенсиями

Как сообщили ToDay News Ufa в Минтруде, самый высокий уровень пенсионного обеспечения – на Чукотке (28 219 руб.), в Ненецком автономном округе (25 215), на Камчатке (24 409) и в Магаданской области (24 304).
ToDay News Ufa вчера в 10:12
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Армия и оружие

Украина первая после США получит патрульные катера Mark VI

Ранее стало известно, что США продадут Украине 16 патрульных катеров Mark VI, вооруженных артиллерией и ракетами типа AGM-176C Griffin B (Block II).
Военное дело 00:00
2
Экономика

Российские ИТ-компании могут вывести из-под удара «налогового маневра»

Правительство может вывести российские ИТ-компании из-под удара той части «налогового маневра», которая призвана компенсировать бюджету планируемые послабления для этой отрасли, сообщает «Интерфакс».
Коммерсантъ вчера в 13:58
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Армия и оружие

В России увеличили дальность поражения электромагнитных пушек до 10 км

Online47.ru 04 июля в 21:58
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Культура

Итальянский композитор Эннио Морриконе умер на 92 году жизни

Вести ПК в Воронеже вчера в 03:38
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Политика

Правительство поддержало запрет послам иметь иностранное гражданство

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, запрещающий российским послам иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве, проект отзыва кабмина есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 00:02
Политика

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия вчера в 06:49
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Общество

День Ивана Купалы отмечается 7 июля по народному календарю

МТВ онлайн 00:18
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Политика

Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине

Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов.
Lenta.ru вчера в 17:31
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Экономика

Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
Российская газета 04 июля в 06:20
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Наука

Директор лаборатории в Ухане прокомментировал возможную утечку вируса

Директор лаборатории в Ухане прокомментировал возможную утечку вируса Руководитель лаборатории не верит, что вирус вырвался на свободу из стен подконтрольного ему учреждения.
Экспресс газета вчера в 14:38
Фигурное катание

Загитова заработала более 1 млн долларов за год

Metaratings вчера в 09:01
Происшествия

Турция перекрыла пролив Дарданеллы из-за лесного пожара

Турция перекрыла движение судов через пролив Дарданеллы из-за лесного пожара на Галлипольском полуострове.
Российская газета вчера в 15:12
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Как работают Яндекс.Новости?
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