Общество

Газета.RuГазета.RuВ России могут смягчить правила продажи алкоголя

"Разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях", - заявили в министерстве.
Читать в источнике
Комментировать134
с чего всё началось

Под градусником: Минпромторг готовит послабления для продажи алкоголя

«По поручению заместителя председателя правительства РФ Т.А. Голиковой разработан законопроект о передаче субъектам России полномочий самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях», — подтвердили «Известиям» в пресс-службе министерства.
Известия17:01

Подробнее о событии

СМИ сообщили о возможном смягчении правил продажи алкоголя

РБК19:42

Минпромторг готовит послабления для продажи алкоголя

Известия17:01

В России захотели упростить продажу алкоголя

Lenta.ru18:42

В России изменят правила продажи алкоголя

URA.Ru17:54

В России смягчат правила продажи алкоголя

РЕН ТВ17:33

В России могут смягчить правила продажи алкоголя

Газета.Ru17:24

«Известия»: в России могут смягчить правила продажи алкоголя

РИА Новости19:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 19:59, Ашберн
Шоу-бизнес

Директор Долиной ответил на критику ее заявления о нарушениях ПДД

Evo-rus.com 13:13
64
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 15:38
1,2K
Политика

Трамп: уровень смертности от коронавируса в США упал почти на 40%

Уровень смертности от COVID-19 упал в Соединенных Штатах на 39%.
Газета.Ru 15:23
4
Музыка

Новый клип группы «Ленинград» собрал более 1 млн просмотров

Новый клип музыкального коллектива «Ленинград» на композицию «Фотосессия» собрал более миллиона просмотров.
Live24 07:40
2
Армия и оружие

В Одессе прошел военно-морской парад в честь дня ВМС Украины

В торжественной церемонии принял участие Владимир Зеленский. В Одессе прошёл военно-морской парад в честь дня Военно-морских сил Украины.
Piter.tv 02:18
10
Финансы

Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru 06:17
309
Общество

Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России

Активность чумных очагов в Азии возрастает в силу объективных причин, однако для России они не представляют опасности, заявил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Известия 19:32
2
Политика

На Украине задумались над вводом миротворцев ОБСЕ в Донбасс

Киев рассматривает возможность ввода миротворцев Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Донбасс.
Lenta.ru 17:48
16
Футбол

Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Торино» в Серии А

RT на русском 04 июля в 13:21
Общество

NYT: Израиль несет ответственность за атаку на ядерный объект в Иране

На территории Ирана произошел взрыв, после которого американское издание The New York Times заявило, что это была диверсия, а ее инициатором выступал Израиль.
Политика Сегодня 04:28
140
Происшествия

В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова

Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
РБК вчера в 17:33
6
Футбол

Игорь Федотов призвал отправить судью матча «Спартак» – «Тамбов» в ФНЛ

Российский футбольный арбитр Игорь Федотов оценил работу судьи Владимира Москалева на матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" – "Тамбов" (2:3).
BetOn 15:59
Шоу-бизнес

Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома

Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
Экспресс газета 01:09
16
Здоровье

Заболеваемость коронавирусом снижается в Якутии

В Якутии наблюдается планомерное снижение показателей заболеваемости коронавирусом.
EastRussia 04:41
2
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл избавляются от символики Susseх Royal

Экс-герцог и герцогиня Сассекские постепенно избавляются от королевской символики.
Телепрограмма 10:59
3
Общество

Президент Бразилии заявил о наличии симптомов коронавируса у себя

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что у него наблюдаются симптомы заражения коронавирусом.
РБК 19:03
1
Происшествия

В Джорджии ввели режим ЧП и разрешили ввод Нацгвардии из-за протестов

Губернатор американского штата Джорджия Брайан Кемп подписал указ о введении режима чрезвычайного положения и разрешил задействовать Национальную гвардию для прекращения массовых беспорядков.
RT на русском 18:57
4
Авто

BMW планирует продавать подписку на встроенные функции автомобиля

По мнению представителей компании, система доступа к некоторым аппаратным и программным компонентам по подписке обеспечит владельцам автомобилей дополнительную финансовую гибкость, позволяя им экономить на ненужных им функциях.
Машины и Механизмы 04 июля в 06:24
14
Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
4
Экономика

Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
Российская газета 04 июля в 06:20
72
Общество

ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху

Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUM вчера в 15:51
1,1K
Общество

Лепс предложил вернуть в шоу-бизнес оценку мастерства артистов

Артист предложил вернуть которые, которые бы определяли уровень мастерства того или иного исполнителя.
РЕН ТВ 19:41
Общество

В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы

Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения.
РИА Новости 10:34
11
Игры

Улучшенные текстуры поверхности в новом трейлере масштабного мода HD Reworked Project для The Witcher 3

Srnsk 05:50
1
Армия и оружие

В ВСУ заявили об отсутствии «угрозы вторжения» России

Вооружённые силы Украины не видят «угрозы вторжения» России, заявил в эфире ICTV командующий Объединённых сил ВС, генерал-лейтенант Сергей Наев.
RT на русском 16:23
Происшествия

Суд арестовал замглавы Минобрнауки по делу о хищении

РБК 11:19
179
Политика

КНДР заявила, что не намерена вести переговоры с США

ТАСС 17:39
13
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

РИА Новости 08:25
652
Кино

Съёмки экранизации Sleeping Dogs могут скоро начаться

Экранизация Sleeping Dogs была анонсирована ещё в 2017 году, но её производство пока так и не началось.
3DNews 15:09
1
Общество

Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации

Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета 14:33
383
Как работают Яндекс.Новости?
Главное