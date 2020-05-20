«Известия» ознакомились с выдержками из плана, актуальными по состоянию на 18 мая. Так, для поддержки занятости Минтруд предложил смягчить условия для выхода на досрочную пенсию.

с чего всё началось

Финальная версия документа, по информации издания, должна быть представлена к 25 мая. По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.

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