«Известия» ознакомились с выдержками из плана, актуальными по состоянию на 18 мая. Так, для поддержки занятости Минтруд предложил смягчить условия для выхода на досрочную пенсию.

с чего всё началось

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник. По словам собеседника издания, такое предложение входит в план по восстановлению экономики, который разработало Минэкономразвития.

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию

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