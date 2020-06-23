Во вторник, 23 июня, в ходе своего июньского обращения к гражданам президент РФ Владимир Путин назвал российский IT-сектор - одним из самых динамичных, бурно растущих.

Путин рассказал о налогах для IT-компаний: налоговый маневр

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Футбол Букмекеры оценили шансы «Челси» обыграть «Манчестер Сити» в матче АПЛ После возобновления сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, «Челси» провел один матч, в котором обыграл «Астон Виллу» со счётом 2:1.«Манчестер Сити» в свою очередь занимает второе место, набрав 63 очка.

Политика Кабмин отменил самоизоляцию для въезжающих на Украину "На внеочередном заседании правительство в четверг, 25 июня, одобрило предложение Министерства здравоохранения отменить обязательную самоизоляцию для иностранцев, пересекающих государственную границу Украины", - сообщили в пресс-службе Кабмина.

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Происшествия В Нижнем Новгороде горит литературный музей Горького Нижний Новгород, 25 июня 2020, 18:23 — REGNUM В Нижнем Новгороде произошло возгорание в здании литературного музея имени А.М. Горького по улице Минина, 26. 21

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Происшествия Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО После допроса рядового отправили в психиатрическое отделение военно-клинического госпиталя Минобороны в Подольске, где врачи должны проверить его на вменяемость. 1

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Экономика Минкомсвязь предложила компенсировать IT-компаниям отмену льгот по НДС По словам Паршина, чтобы компенсировать выпадающие доходы правительства при введении льгот для IT отрасли, ведомство предложило отменить освобождение от НДС операций по реализации прав на использование лицензионного ПО. 20