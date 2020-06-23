Президент России предложил снизить налоговую нагрузку с IT-компаний. Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли. Так, снижение произойдет с 20 до 3%. По его словам, для IT-отрасли это будет самая низкая налоговая ставка в мире.

В России могут снизить налоги для IT-компаний

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