Экономика
Вести.RuВ России могут снизить страховые взносы
Впервые идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017–2018 годах. Тогда правительство планировало снижение страховых взносов до 22 процентов в обмен на повышение НДС с 18 до 22 процентов. После обсуждения было принято решение о повышении НДС до 20 процентов с 1 января 2019 года.
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с чего всё началось
Как компенсировать потери внебюджетных фондов, еще обсуждается, знают собеседники «Ведомостей». В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.Ведомости10 февраля в 16:44
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«Ведомости»: правительство вернулось к обсуждению снижения страховых взносов
Коммерсантъвчера в 01:10
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