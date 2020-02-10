Экономика

Вести.RuВести.RuВ России могут снизить страховые взносы

Впервые идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017–2018 годах. Тогда правительство планировало снижение страховых взносов до 22 процентов в обмен на повышение НДС с 18 до 22 процентов. После обсуждения было принято решение о повышении НДС до 20 процентов с 1 января 2019 года.
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с чего всё началось

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

Как компенсировать потери внебюджетных фондов, еще обсуждается, знают собеседники «Ведомостей». В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.
Ведомости10 февраля в 16:44

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«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

RT на русскомвчера в 01:59

В России захотели резко снизить страховые взносы

Lenta.ruвчера в 02:43

СМИ узнали о возвращении правительства к идее снизить страховые взносы

РБКвчера в 02:09

Снижение страховых взносов не сможет вывести бизнес из тени — эксперт

REGNUM06:10

«Ведомости»: правительство вернулось к обсуждению снижения страховых взносов

Коммерсантъвчера в 01:10

«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

РИА Новостивчера в 00:52

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

Ведомости10 февраля в 16:44
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Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 21:44, Ашберн
Здоровье

Минздрав изучит возможность заморозки цен на медицинские маски

Минздрав России предлагает законодательно заморозить цены на медицинские маски.
Пятый канал 12:47
Армия и оружие

Появилось видео уничтоженного сирийскими войсками турецкого конвоя

В соцсети Twitter был размещен видеоролик, на котором, по неподтвержденным сведениям, демонстрируется уничтоженный сирийскими войсками турецкий военный конвой.
Discover24 01:35
Общество

112-летний житель Японии признан старейшим мужчиной на планете

112-летний японец Титэцу Ватанабэ попал в Книгу рекордов Гиннесса как старейший мужчина на планете, пишет агентство Kyodo.
Аргументы и Факты 08:39
Авто

Деньги на льготные автокредиты могут закончиться в марте

Что происходит вчера в 12:06
Происшествия

Под Псковом в ДТП погибли восемь человек

На трассе в Псковской области в результате лобового столкновения частного микроавтобуса и грузовика погибли восемь человек.
Газета.Ru 18:52
Здоровье

В Чите выписали из больницы заболевшего коронавирусом китайца

Как сообщает РИА Новости, медики Читы лечили его от болезни, вызванной новым типом коронавируса.
Капитал страны 02:06
Авто

Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris для России

Hyundai показала официальные фотографии обновленного седана Hyundai Solaris в модификации для рынка России.
Автоновости дня 10 февраля в 06:35
Общество

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

Lenta.ru 07:44
Авто

Tesla отзывает более 15 тыс. кроссоверов из-за алюминиевых болтов

Компания Tesla, принадлежащая Илону Маску, отзывает более 15 тыс. кроссоверов (SUV) модели X из США и Канады из-за возможных проблем с гидроусилителем руля.
Известия 20:20
Политика

Гарвард и Йель обязали отчитываться о связях с Россией и Китаем

Министерство образования США потребовало от Гарвардского и Йельского университетов раскрыть данные о возможных связях с другими государствами, в том числе с Россией и Китаем.
Известия 20:35
Экономика

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
ТАСС вчера в 06:31
Футбол

Слуцкий посмеялся над мечтами Дзюбы

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий продолжает шутить над форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.
ProstoProSport 15:30
Хоккей

Потерявший сознание хоккеист «Сент-Луиса» перенес сердечный приступ

Канадский защитник "Сент-Луиса" Джей Боумистер, которому стало плохо во время матча регулярного чемпионата НХЛ с "Анахаймом", перенес сердечный приступ, сообщил генеральный менеджер "Блюз" Даг Армстронг.
Российская газета 02:40
Политика

Филиппины сообщили США о расторжении военного договора

"Министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно доставлено в Посольство США в Маниле", - пишет заместитель главы МИДа.
Газета.Ru вчера в 03:00
Политика

Небензя оценил принятие Совбезом ООН резолюции по Ливии

Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал принятие Совбезом резолюции, которая утвердила итоги берлинской конференции по Ливии.
RT на русском 17:36
Политика

Байден заявил, что вся борьба на выборах в США впереди

Бывший вице-президент США Джо Байден, который добивается выдвижения единым кандидатом от Демократической партии для участия во всеобщих выборах, заявил, что вся борьба еще впереди и выиграть ее можно будет только при поддержке цветного населения страны.
РИА Новости вчера в 22:18
Происшествия

Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина

Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Газета.Ru вчера в 08:59
Культура

Шоу телеведущей Ксении Собчак на Первом канале раскритиковали

Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
ToDay News Ufa 04:22
Общество

Питание в российских школах оценила журналист из Финляндии

Финская журналистка телеканала YLE Черстин Крунваль рассказала о питании в российских школах.
Газета.Ru 15:48
Происшествия

В Амурской области сошли с рельсов 10 вагонов поезда

По предварительным данным, сошли с рельсов 10 вагонов грузового поезда.
Российская газета 11:54
Музыка

Анна Нетребко стала лауреатом музыкальной премии «Полар»

На сайте сообщается, что музыкальная премия вручается оперной певице Анне Нетребко. Премию также получила Дайан Уоррен.
The Moscow Post вчера в 05:51
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
РИА Новости 15:51
Хоккей

Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ

Lenta.ru 12:42
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт в будний день - Кремль объявит его выходным, сообщает 11 февраля РБК.
Чита.Ру вчера в 20:11
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Известия 11:13
Здоровье

Власти рассказали о новом методе диагностики коронавируса в Хубэе

Власти китайской провинции Хубэй, где отмечается вспышка заражения коронавирусом, сообщили о новом методе диагностики заболевания.
RT на русском 20:05
Происшествия

В Польше избили граждан РФ, Белоруссии и Украины

REGNUM вчера в 07:19
Армия и оружие

Эрдоган обвинил Россию в нападениях в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил режим Башара Асада и российских военных, которые действуют вместе с правительственной армией Сирии, в нападении на мирных жителей в Идлибе, сообщает РБК со ссылкой на зарубежные СМИ.
ИжевскИнфо.РУ 05:02
Экономика

Инвестор строительства Ленского моста рассказал о финансировании

REGNUM 19:27
Политика

В Кремле отвергли идею обменять Донбасс на воду для Крыма

Накануне, 11 февраля, глава президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия предположил, что Украина могла бы дать воду Крыму в обмен на предоставление Киеву контроля над всей территории Донбасса.
Газета.Ru 13:00
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