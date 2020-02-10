Экономика

Вести.RuВести.RuВ России могут снизить страховые взносы

Впервые идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017–2018 годах. Тогда правительство планировало снижение страховых взносов до 22 процентов в обмен на повышение НДС с 18 до 22 процентов. После обсуждения было принято решение о повышении НДС до 20 процентов с 1 января 2019 года.
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с чего всё началось

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

Как компенсировать потери внебюджетных фондов, еще обсуждается, знают собеседники «Ведомостей». В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.
Ведомости10 февраля в 16:44

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Снижение пенсионных взносов будет не вполне обоснованным — эксперт

REGNUMвчера в 11:27

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СМИ узнали о возвращении правительства к идее снизить страховые взносы

РБКвчера в 02:09

«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

RT на русскомвчера в 01:59

«Ведомости»: правительство вернулось к обсуждению снижения страховых взносов

Коммерсантъвчера в 01:10

«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

РИА Новостивчера в 00:52

В России захотели резко снизить страховые взносы

Lenta.ruвчера в 02:43
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