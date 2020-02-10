Как компенсировать потери внебюджетных фондов, еще обсуждается, знают собеседники «Ведомостей». В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.

с чего всё началось

Впервые идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017–2018 годах. Тогда правительство планировало снижение страховых взносов до 22 процентов в обмен на повышение НДС с 18 до 22 процентов. После обсуждения было принято решение о повышении НДС до 20 процентов с 1 января 2019 года.

В России могут снизить страховые взносы

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