Экономика

Вести.RuВести.RuВ России могут снизить страховые взносы

Впервые идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017–2018 годах. Тогда правительство планировало снижение страховых взносов до 22 процентов в обмен на повышение НДС с 18 до 22 процентов. После обсуждения было принято решение о повышении НДС до 20 процентов с 1 января 2019 года.
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с чего всё началось

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

Как компенсировать потери внебюджетных фондов, еще обсуждается, знают собеседники «Ведомостей». В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.
Ведомости10 февраля в 16:44

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Снижение страховых взносов не сможет вывести бизнес из тени — эксперт

REGNUM06:10

В России захотели резко снизить страховые взносы

Lenta.ruвчера в 02:43

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

Ведомости10 февраля в 16:44

«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

RT на русскомвчера в 01:59

«Ведомости»: правительство вернулось к обсуждению снижения страховых взносов

Коммерсантъвчера в 01:10

«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

РИА Новостивчера в 00:52

СМИ узнали о возвращении правительства к идее снизить страховые взносы

РБКвчера в 02:09
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Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 10:52, Ашберн
Политика

Комитет Думы одобрил право экс-президентов быть сенаторами пожизненно

Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право бывших президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.
RT на русском 09:06
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Samsung представила смартфон-«раскладушку» Galaxy Z Flip

Вчера, 11 февраля, компания Samsung официально представила свое новое устройство — смартфон-«раскладушку» с гибким экраном из стекла Galaxy Z Flip.
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Суд не оправдал экс-офицера Черноморского флота Олега Лавренчука, которого летом прошлого года уволили за пьянство на военной службе в Сирии.
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Общество

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

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Соболев рассказал о срыве трансфера в клуб АПЛ

Спорт день за днем 08:47
Политика

В Кремле не одобрили иконы с изображением Путина

Президент Владимир Путин не поддерживает появление икон со своим изображением, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Политика

Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Вести.Ru 10:40
Кино

В сети появились первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

Пользователи опубликовали в инстаграме первые видео со съемок седьмого сезона комедийного сериала "Сваты".
РИА Новости 07:05
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Голкипер «Рейнджерс» Шестеркин установил сразу два рекорда

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Порошенко признал переговоры с Путиным «самой ужасной ночью»

"Девятнадцатичасовые" переговоры с президентом России Владимиром Путиным в формате "нормандской четверки" в феврале 2015 года в Минске бывший украинский лидер Петр Порошенко считает "самой ужасной ночью" в своей жизни.
Газета.Ru 10:19
Общество

Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких

Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Газета.Ru 00:21
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков

Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.
Вести.Ru 07:41
Политика

WP: ЦРУ полвека следило за секретной перепиской свыше 120 стран

"Иностранные правительства платили США и ФРГ хорошие деньги за возможность того, чтобы все их самые секретные контакты перехватывали по меньшей мере две страны", - указано в цитируемом газетой отчете ЦРУ.
Газета.Ru вчера в 23:59
Армия и оружие

Эрдоган обвинил российских и сирийских военных в нападениях в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и Сирию в нападении на мирных жителей в сирийской провинции Идлиб.
Газета.Ru 07:20
Политика

Черного Ленина из ДНР задержали в России

Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.
Lenta.ru вчера в 16:10
Футбол

«Спартак» не взял Баду и Глушенкова на сбор в Сочи

Защитник Малкольм Баду и полузащитник Максим Глушенков отправились в Турцию, где будут тренироваться со «Спартаком-2», а хавбек Никита Бакалюк находится в расположении юношеской сборной России.
RT на русском 04:20
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Экстремально похудевшая Адель появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи

Экстремально похудевшая певица Адель после вручения премии «Оскар» появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи.
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В Воронеже приступили к созданию нового двигателя для ракеты «Союз-5»

На Воронежском центре ракетного двигателестроения, который входит в НПО «Энергомаш», начали создавать четырёхкамерный двигатель РД0124МС для второй ступени ракеты «Союз-5».
Вести Воронеж 10:18
Авто

Обновленный Volkswagen Tiguan выкатили на тесты

Компания Volkswagen выкатила на тестовые испытания обновленный Tiguan.
Daily-Motor.Ru вчера в 08:35
Армия и оружие

МИД ответил на обвинения Эрдогана о нападениях в Идлибе

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил режим лидера Сирии Башара Асада и российских военных, действующих вместе с войсками сирийской армии, в нападении на мирных жителей в Идлибе.
РБК 10:31
Экономика

В Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий

Законопроект о снижении на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) может быть принят во втором чтении Госдумой РФ.
REGNUM вчера в 21:52
Общество

Госдума рассмотрит поправки о расширении материнского капитала

В Госдуму внесены поправки в законопроект о материнском капитале, продлевающие действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Gazeta.SPb вчера в 00:46
Политика

Facebook удалил ряд аккаунтов из России

Facebook удалил три группы учетных записей из России, Ирана, Вьетнама и Мьянмы за нарушение политики об иностранном вмешательстве.
НТВ 08:15
Политика

В апреле у россиян может появиться еще один выходной день

День голосования по поправкам в Конституцию РФ в 2020 году может быть объявлен выходным.
ProKazan.ru вчера в 09:54
Политика

Кремль исключил использование Крыма как объекта «разменов» с Киевом

Киев может рассматривать вариант поставок воды в Крым на коммерческой основе, но полуостров не может быть объектом каких-то разменов с Москвой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РБК 06:13
Происшествия

В Тюмени уволили следователя, отмечавшего повышение под блатной жаргон

РИА Новости 10:48
Экономика

Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка

Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.
RT на русском 08:08
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«Аритмия» стала лучшей российской мелодрамой XXI века

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Минюст включил «Радио Свобода» в список СМИ-иноагентов

Минюст внес "Радио Свобода" в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранных агентов.
Газета.Ru 10:41
Шоу-бизнес

Актриса Александра Яковлева показала фото без волос после химиотерапии

Недавно артистка показала фото, на котором запечатлена после очередной химиотерапии.
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