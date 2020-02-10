Экономика

Вести.RuВести.RuВ России могут снизить страховые взносы

Впервые идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017–2018 годах. Тогда правительство планировало снижение страховых взносов до 22 процентов в обмен на повышение НДС с 18 до 22 процентов. После обсуждения было принято решение о повышении НДС до 20 процентов с 1 января 2019 года.
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с чего всё началось

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

Как компенсировать потери внебюджетных фондов, еще обсуждается, знают собеседники «Ведомостей». В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.
Ведомости10 февраля в 16:44

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Снижение страховых взносов не сможет вывести бизнес из тени — эксперт

REGNUM06:10

В России захотели резко снизить страховые взносы

Lenta.ruвчера в 02:43

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

Ведомости10 февраля в 16:44

«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

RT на русскомвчера в 01:59

«Ведомости»: правительство вернулось к обсуждению снижения страховых взносов

Коммерсантъвчера в 01:10

«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

РИА Новостивчера в 00:52

СМИ узнали о возвращении правительства к идее снизить страховые взносы

РБКвчера в 02:09
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 06:23, Ашберн
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REGNUM 03:51
Политика

В Кремле прокомментировали смену главы офиса Зеленского

«Можно будет судить по конкретным делам и конкретным решениям», — сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле, что смена руководителя офиса может позитивно сказаться на урегулировании ситуации на юго-востоке Украины.
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HenryG: «Project A — лучшее, во что я играл со времен CS:GO»

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Представители Samsung продемонстрировали три разновидности устройства: стандартный Galaxy S20 5G, Galaxy S20 Plus 5G с увеличенным экраном, а также самый большой и продвинутый Galaxy S20 Ultra 5G.
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Брошенного младенца нашли в подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы" в Москве.
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В Сети появилось видео, на котором запечатлены посиделки с представителями силовых структур.
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Рост реальных доходов населения России во второй половине 2019 года сделал россиян более требовательными к качеству продуктов питания и их ассортименту, покупатели стали обращать меньше внимания на цену.
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Названы восстанавливающие кишечник продукты

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На вилле в Испании обнаружены тела двух российских бизнесменов

Тела двух российских бизнесменов обнаружены на вилле в испанском городе Дения.
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Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста

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Стилист Аллы Пугачевой назвал молодую жену Петросяна чучелом

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Nissan может приостановить выпуск автомобилей в России

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на представительство японской марки в России, в марте конвейер на российском автозаводе Nissan может быть приостановлен.
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В Санкт-Петербурге сожгли авто заводящего «Зенита»

Автомобиль заводящего фанатской трибуны петербургского "Зенита" был подожжен.
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Новая передача Ксении Собчак на Первом возмутила зрителей

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Boeing впервые почти за 60 лет не получил новых заказов в январе

Американский авиастроительный концерн Boeing впервые с 1962 г. не получил в январе ни одного нового заказа на поставку самолетов, пишет Reuters со ссылкой на материалы компании.
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Маколей Калкин рассказал о домогательствах Майкла Джексона

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