"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке.

с чего всё началось

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о начислении надбавки к пенсии не с 80 лет, как сейчас, а на пять лет раньше, сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы, главы парламентского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

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