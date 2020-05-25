Общество
РИА НовостиВ России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о начислении надбавки к пенсии не с 80 лет, как сейчас, а на пять лет раньше, сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы, главы парламентского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
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с чего всё началось
"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке.РИА Новостивчера в 17:24
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