Экономика
АгробукВ России могут снизить выплаты по ипотеке
Правительство поручило первому вице-премьеру Андрею Белоусову, вице-премьеру Марату Хуснуллину предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кабмина.
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Предложения по снижению выплат россиян по ипотеке должны быть готовы к 16 марта
BFM.ru15 февраля в 18:32
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