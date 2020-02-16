Экономика

АгробукАгробукВ России могут снизить выплаты по ипотеке

Правительство поручило первому вице-премьеру Андрею Белоусову, вице-премьеру Марату Хуснуллину предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кабмина.
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