Экономика

ToDay News UfaToDay News UfaВ России может снизиться размер выплат по ипотеке

Россияне смогут меньше платить по ипотечным кредитам. В правительстве уже обдумывают такую возможность. Как сообщает ToDay News Ufa источник, 15 февраля поручение правительства о снижении размера выплат по ипотечным кредитам было опубликовано на сайте кабинета министров.
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с чего всё началось
В России могут снизить размер выплат по ипотечным кредитам, соответствующее поручение правительства опубликовано на сайте
 кабинета министров в субботу, 15 февраля.
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