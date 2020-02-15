Экономика
ToDay News UfaВ России может снизиться размер выплат по ипотеке
Россияне смогут меньше платить по ипотечным кредитам. В правительстве уже обдумывают такую возможность. Как сообщает ToDay News Ufa источник, 15 февраля поручение правительства о снижении размера выплат по ипотечным кредитам было опубликовано на сайте кабинета министров.
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с чего всё началось
В России могут снизить размер выплат по ипотечным кредитам, соответствующее поручение правительства опубликовано на сайте кабинета министров в субботу, 15 февраля.Известия15 февраля в 03:52
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Мишустин поручил Белоусову и Хуснуллину проработать снижение выплат по ипотеке
Коммерсантъ15 февраля в 03:15
Правительство поручило проработать снижение размера выплат по ипотечным кредитам
ТАСС15 февраля в 01:52
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:16, Ашберн
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