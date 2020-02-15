с чего всё началось

Правительство поручило разработать меры для снижения размера выплат по ипотечным кредитам. Как следует из документа, опубликованного на сайте кабмина, представить их премьер-министру необходимо до 16-го марта.

Мишустин поручил проработать меры по снижению выплат по ипотеке

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