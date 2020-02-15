Экономика
РИА НовостиВ России могут снизить выплаты по ипотеке
Правительство РФ поручило первому зампредседателя кабмина Андрею Белоусову, вице-премьеру Марату Хуснуллину с участием председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной до 16 марта 2020 года представить премьеру РФ Михаилу Мишустину предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам, сообщается на сайте кабмина.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Предложения по снижению ипотечных выплат предоставят правительству к 16 марта
Комсомольская правда02:38
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 02:55, Ашберн
Футбол
«Манчестер Сити» на два года запретили выступать в еврокубках
«После рассмотрения доказательств было установлено, что «Манчестер Сити» нарушил правила лицензирования УЕФА и финансового фейр-плей, завысив долю спонсорских доходов в отчете по безубыточности за период с 2012 по 2016 год», — говорится в заявлении.
Общество
В Приморье пришла крупная партия овощей из КНР
В Приморский край после дефицита, вызванного закрытием границы, пришла крупная партия овощей из Китая.
Общество
У замначальника ГИБДД по Воронежской области могут изъять 22 квартиры
Прокуратура Воронежской области потребовала изъять у замначальника регионального управления ГИБДД 22 квартиры стоимостью 50 млн рублей.
Армия и оружие
Донбасс сегодня: бойцы ООС массово разрывают контракты, Штаты усиливают контроль за ВСУ
Солдаты Киева разрывают заключенные контракты. Командиры подразделений ВСУ избивают и стреляют в своих подчиненных.
Армия и оружие
Сирийские курды: «Мы будем сражаться с американцами и противостоять им везде»
После серьёзных столкновений между сирийскими курдами и американскими военными в северо-восточной части Сирии, местные жители выступили с жёсткими намерениями противостоять США вместе с сирийскими войсками и Россией.
Здоровье
В Нигерии распространяется эпидемия заболевания с высокой смертностью
Нигерийский центр по контролю за заболеваниями (NCDC) опубликовал данные по ситуации с эпидемией лихорадки Ласса.
Происшествия
На даче прокурора был найден закопанный труп его супруги
Политика
Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность нарколаборатории в Крыму
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность крупной лаборатории по производству наркотических средств синтетического происхождения в Крыму.
Общество
Ургант высмеял накричавшую на таксиста фитнес-тренера
Телеведущий Иван Ургант снял короткую пародию на фитнес-тренера Яну Данькову. Ранее женщина накричала на таксиста в Подмосковье.
Шоу-бизнес
Алиса Фрейндлих оценила свою пенсию
Спорт
Кулижников выиграл золото на дистанции 500 м на чемпионате мира
Российский конькобежец Павел Кулижников стал обладателем золотой награды на дистанции 500 м на чемпионате мира.
Политика
СМИ сообщили об отказе Мексики покупать военные вертолеты у России
Мексика передумала покупать военные вертолеты у России, сообщила газета Universal со ссылкой на источники в МИД латиноамериканской страны.
Происшествия
В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон
Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Футбол
Бывший вратарь сборной России станет игроком тульского «Арсенала»
Бывший вратарь сборной России Юрий Лодыгин станет игроком тульского "Арсенала".
Армия и оружие
Президент Литвы рассказал о помощи США и НАТО в сдерживании России
Выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, глава государства заявил, что не представляет эффективного сдерживания без помощи США и НАТО, цитирует сообщение президентской пресс-службы «Sputnik-Литва» 14 февраля.
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике
Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
Шоу-бизнес
У Лолиты случился приступ после концерта
После концерта артистка вышла пообщаться с журналистами, но во время интервью сильно закашлялась.
Армия и оружие
Опубликовано видео падения сбитого в Сирии вертолета
Вертолет сирийской армии был сбит в провинции Идлиб. Видео крушения опубликовало турецкое агентство Anadolu.
Политика
Глава МИД КНР заявил, что США представляют угрозу для Китая
Например, отметил Ван И, Всекитайское собрание народных представителей никогда не принимало никаких законопроектов, касающихся внутренней политики США, тогда как Вашингтон рассмотрел и одобрил целую серию различных законов, представляющих собой грубое вмешательство во внутренние дела Китая.
Политика
Лукашенко рассказал о намеках Москвы на присоединение Белоруссии к РФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в руководстве России звучат намеки на возможность присоединения республики к РФ в обмен на единые цены на энергоносители.
Баскетбол
Сборная США одолела команду мира в Матче восходящих звезд НБА
Сборная США стала победителем Матча восходящих звезд НБА, который прошел в рамках звездного уикенда в Чикаго.
Хоккей
Буллит Панарина признали забитым по правилам
Генеральные менеджеры НХЛ признали гол Артемия Панарина, забитый в серии послематчевых буллитов во встрече «Рейнджерс» с «Миннесотой Уайлд», соответствующим правилам лиги.
Кино
Подарок на день рождения: актеры поделились мнением о фильме Крыжовникова «Лед-2»
Происшествия
В Санкт-Петербурге загорелось здание на набережной Обводного канала
Пожар возник в производственном здании, расположенном на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по Северной столице.
Политика
Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений
Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
Общество
Климатолог сообщил о завершении зимы в Москве
Зима в Москве закончилась, в столице начался период перехода в весну.