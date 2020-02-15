Правительство РФ поручило первому зампредседателя кабмина Андрею Белоусову, вице-премьеру Марату Хуснуллину с участием председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной до 16 марта 2020 года представить премьеру РФ Михаилу Мишустину предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам, сообщается на сайте кабмина.

В России могут снизить выплаты по ипотеке

Футбол «Манчестер Сити» на два года запретили выступать в еврокубках «После рассмотрения доказательств было установлено, что «Манчестер Сити» нарушил правила лицензирования УЕФА и финансового фейр-плей, завысив долю спонсорских доходов в отчете по безубыточности за период с 2012 по 2016 год», — говорится в заявлении.

Политика Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.

Происшествия ФСБ пресекла деятельность нарколаборатории в Крыму Сотрудники ФСБ пресекли деятельность крупной лаборатории по производству наркотических средств синтетического происхождения в Крыму.

Общество Ургант высмеял накричавшую на таксиста фитнес-тренера Телеведущий Иван Ургант снял короткую пародию на фитнес-тренера Яну Данькову. Ранее женщина накричала на таксиста в Подмосковье.

Шоу-бизнес Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.

Политика Глава МИД КНР заявил, что США представляют угрозу для Китая Например, отметил Ван И, Всекитайское собрание народных представителей никогда не принимало никаких законопроектов, касающихся внутренней политики США, тогда как Вашингтон рассмотрел и одобрил целую серию различных законов, представляющих собой грубое вмешательство во внутренние дела Китая.

Политика Лукашенко рассказал о намеках Москвы на присоединение Белоруссии к РФ Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в руководстве России звучат намеки на возможность присоединения республики к РФ в обмен на единые цены на энергоносители.

Хоккей Буллит Панарина признали забитым по правилам Генеральные менеджеры НХЛ признали гол Артемия Панарина, забитый в серии послематчевых буллитов во встрече «Рейнджерс» с «Миннесотой Уайлд», соответствующим правилам лиги.