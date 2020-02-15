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Предложения по снижению выплат по ипотеке подготовят к 16 марта

Биатлон Биатлонистка Слепцова признана виновной в допинговом нарушении Международный союз биатлонистов принял решение дисквалифицировать олимпийскую чемпионку по биатлону Светлану Слепцову на два года за нарушение антидопинговых правил.

Хоккей Буллит Панарина признали забитым по правилам Генеральные менеджеры НХЛ признали гол Артемия Панарина, забитый в серии послематчевых буллитов во встрече «Рейнджерс» с «Миннесотой Уайлд», соответствующим правилам лиги.

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