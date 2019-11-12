В «Балтике» уверены: нет риска, что после отмены ограничений на отечественном рынке тут же появится «пивная продукция» крепостью 40 градусов. Тем более что ставка акциза на пиво более 8,6% в РФ выше, чем для напитков до 8,6% включительно: 39 и 21 рублей на 1 л соответственно.

с чего всё началось

В России предлагают снять ограничение на продажу пивных напитков крепостью более 7%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на документ рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании.

В России могут снять ограничения на крепость пивных напитков

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