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Народные новости
Народные новости

В России могут сократить финансирование нацпроектов на 600 млрд рублей

Уже известно, какие проекты ждет сокращение финансирования. Это нацпроекты "Демография", который лишится 158 млрд рублей, "Жилье и городская среда" (80 млрд рублей) и "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры" (144 млрд рублей).В источнике
С чего всё началось
Известия

Снять и поделить: программу нацпроектов планируют урезать на 600 млрд

Расходы на нацпроекты в следующие два года намерены сократить почти на 600 млрд рублей. Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета на ближайшую трехлетку, с которой ознакомились «Известия».
Известия17:01
Подробнее о событии
URA.Ru

Финансирование ряда нацпроектов хотят урезать на 600 млрд

URA.Ru19:59
Аргументы и Факты

Финансирование ряда нацпроектов сократят почти на 600 млрд рублей - СМИ

Аргументы и Факты21:20
REGNUM

СМИ: в России хотят сократить расходы на национальные проекты

REGNUM20:53
Коммерсантъ

Минфин намерен сократить расходы на образование и демографические проекты

Коммерсантъ08:41
Телеканал 360°

Программу нацпроектов планируют урезать на 600 млрд рублей

Телеканал 360°19:52
РЕН ТВ

Программу нацпроектов в РФ планируют урезать на 600 миллиардов рублей

РЕН ТВ18:10
Известия

Финансирование ряда нацпроектов сократят почти на 600 млрд рублей

Известия18:24

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального
РБК06:54
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Индия планирует запретить торговлю криптовалютой

Москва стала местом регулярных встреч индийских и китайских высокопоставленных чиновников, Индия и США сделали совместное заявление по Пакистану, Нью Дели планирует запретить торговлю криптовалютой, Коммунистическая партия Индии объявила неделю общенационального протеста.
ФАН23:00

Силуанов: повышение ставки НДФЛ затронет только 1% работающих россиян

Доля работающих граждан РФ, с которых будет взиматься повышенная ставка НДФЛ в размере 15%, не превысит 1%. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".
ТАССвчера в 13:46
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РФ не выдаст диспетчеров, обвиненных Польшей в крушении под Смоленском

Возможное требование Польши о выдаче российских диспетчеров по делу о крушении польского президентского самолета под Смоленском нереализуемо, поскольку Россия не выдает за рубеж своих граждан, заявил "Интерфаксу" в четверг источник, знакомый с ситуацией.
Интерфакс02:21
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
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МИД предостерег США от навязывания услуг посредничества в Белоруссии

«С российской стороны подчеркнута недопустимость какого-либо вмешательства во внутриполитические процессы, попыток дестабилизации и навязывания извне односторонних посреднических услуг», — говорится в сообщении.
РБК06:42
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Экс-глава Союза биатлонистов России задержан по подозрению в растрате

Директор центра спортивной подготовки сборных команд России, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов задержан по уголовному делу о растрате в особо крупном размере.
Российская газета05:45
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Открылся предзаказ PlayStation 5

В российском магазине Sony стал доступен предзаказ PlayStation 5. По предзаказу PS5 можно приобрести за 45 999 рублей – на тысячу меньше, чем официальная стоимость консоли в России.
Cyber.sports.ru06:35