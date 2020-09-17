В России могут сократить финансирование нацпроектов на 600 млрд рублей
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Уже известно, какие проекты ждет сокращение финансирования. Это нацпроекты "Демография", который лишится 158 млрд рублей, "Жилье и городская среда" (80 млрд рублей) и "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры" (144 млрд рублей).В источнике
С чего всё началось
Снять и поделить: программу нацпроектов планируют урезать на 600 млрд
Расходы на нацпроекты в следующие два года намерены сократить почти на 600 млрд рублей. Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета на ближайшую трехлетку, с которой ознакомились «Известия».
Известия17:01
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