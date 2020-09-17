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Народные новости
Народные новости

В России могут сократить финансирование нацпроектов на 600 млрд рублей

Уже известно, какие проекты ждет сокращение финансирования. Это нацпроекты "Демография", который лишится 158 млрд рублей, "Жилье и городская среда" (80 млрд рублей) и "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры" (144 млрд рублей).В источнике
С чего всё началось
Известия

Снять и поделить: программу нацпроектов планируют урезать на 600 млрд

Расходы на нацпроекты в следующие два года намерены сократить почти на 600 млрд рублей. Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета на ближайшую трехлетку, с которой ознакомились «Известия».
Известия17:01
Подробнее о событии
Znak.com

Минфин назвал нацпроекты, на которых правительство рассчитывает сэкономить ₽600 млрд

Znak.com03:09
Аргументы и Факты

Финансирование ряда нацпроектов сократят почти на 600 млрд рублей - СМИ

Аргументы и Факты21:20
URA.Ru

Финансирование ряда нацпроектов хотят урезать на 600 млрд

URA.Ru19:59
REGNUM

СМИ: в России хотят сократить расходы на национальные проекты

REGNUM20:53
Телеканал 360°

Программу нацпроектов планируют урезать на 600 млрд рублей

Телеканал 360°19:52
РЕН ТВ

Программу нацпроектов в РФ планируют урезать на 600 миллиардов рублей

РЕН ТВ18:10
Известия

Финансирование ряда нацпроектов сократят почти на 600 млрд рублей

Известия18:24

У бывших глав двух районов Подмосковья изъяли более 2 тыс. участков

В официальной информации ведомства сказано, что у экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна изъяли и обратили в государственную казну 106 объектов недвижимости, 642 земельных участка, семь транспортных средств, а также драгоценные металлы и изделия, ценное оружие и денежные средства.
У бывших глав двух районов Подмосковья изъяли более 2 тыс. участков
REGNUM06:34

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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Эксперт сказал, будет ли космос жить по американским законам

Россия и международное сообщество однозначно не поддержат создание американцами нового правового режима для исследования Луны, поскольку такие решения не могут быть приняты какой-либо страной в одиночку, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.
Взгляд.ру06:30

Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ru05:32
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Россия отказалась выдавать Польше диспетчеров по делу Качиньского

Москва не выдаст Варшаве авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским, заявил РИА Новости заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Андрей Климов.
РИА Новости03:37
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В III этапе испытаний вакцины «Вектора» примут участие 3 тыс. человек

21 августа в Роспотребнадзоре сообщили "Интерфаксу", что вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная ГНЦ "Вектор", может пройти необходимые клинические исследования и подойти к этапу регистрации в октябре, а в ноябре в ведомстве уже рассчитывают начать производство.
Интерфакс06:27
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В МИД оценили возможность открытия Европы для российских туристов

В Министерстве иностранных дел заявили, что обсуждение конкретных дат возобновления авиасообщения с популярными у граждан России европейскими туристическими направлениями преждевременно.
Общественная служба новостей01:40
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Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»

«За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Медведева Дмитрия Анатольевича—заместителя председателя Совета безопасности РФ»,— сказано в указе.
Коммерсантъ05:28
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