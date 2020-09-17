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Народные новости
Народные новости

В России могут сократить финансирование нацпроектов на 600 млрд рублей

Уже известно, какие проекты ждет сокращение финансирования. Это нацпроекты "Демография", который лишится 158 млрд рублей, "Жилье и городская среда" (80 млрд рублей) и "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры" (144 млрд рублей).В источнике
С чего всё началось
Известия

Снять и поделить: программу нацпроектов планируют урезать на 600 млрд

Расходы на нацпроекты в следующие два года намерены сократить почти на 600 млрд рублей. Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета на ближайшую трехлетку, с которой ознакомились «Известия».
Известия17:01
Подробнее о событии
Znak.com

Минфин назвал нацпроекты, на которых правительство рассчитывает сэкономить ₽600 млрд

Znak.com03:09
URA.Ru

Финансирование ряда нацпроектов хотят урезать на 600 млрд

URA.Ru19:59
REGNUM

СМИ: в России хотят сократить расходы на национальные проекты

REGNUM20:53
Аргументы и Факты

Финансирование ряда нацпроектов сократят почти на 600 млрд рублей - СМИ

Аргументы и Факты21:20
Телеканал 360°

Программу нацпроектов планируют урезать на 600 млрд рублей

Телеканал 360°19:52
РЕН ТВ

Программу нацпроектов в РФ планируют урезать на 600 миллиардов рублей

РЕН ТВ18:10
Известия

Финансирование ряда нацпроектов сократят почти на 600 млрд рублей

Известия18:24

«Даллас» сыграет в финале Кубка Стэнли благодаря голу Гурьянова

Гол в овертайме пятого матча полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги российского форварда "Далласа" Дениса Гурьянова помог команде из одноименного города выйти в финал Кубка Стэнли.
«Даллас» сыграет в финале Кубка Стэнли благодаря голу Гурьянова
NewInform15 сентября в 04:53

Эксперт назвала причину быстрого роста опухолей

Эксперт подчеркнула, что в результате исследования выяснилось, что только 15% случаев возникновения рака толстой кишки передается по наследству, а остальные 85%- результат воздействия внешних факторов, в частности курения.
Что происходитвчера в 16:39
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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РФ не выдаст диспетчеров, обвиненных Польшей в крушении под Смоленском

Возможное требование Польши о выдаче российских диспетчеров по делу о крушении польского президентского самолета под Смоленском нереализуемо, поскольку Россия не выдает за рубеж своих граждан, заявил "Интерфаксу" в четверг источник, знакомый с ситуацией.
Интерфакс02:21
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Девять мусорных операторов оказались под угрозой приостановки работы

Где могут прекратить работу мусорные операторы Приостановить работы могут три компании из Дагестана (УК "Лидер", "Дагэкосити" и "Дагэкодом"), по два оператора в Вологодской (" Аквалайн" и "Чистый след") и Челябинской (" Спецсервис" и Центр коммунального сервиса) областях и по одному в Башкирии и Чувашии — "Экология Т" и "МВК Экоцентр", говорится в материалах РЭО.
РБК05:00

Минфин решил сократить расходы на зарплаты чиновников и вооружение

Проект федерального бюджета на 2021–2023 годы, который одобрило правительство, предполагает оптимизацию на 10% всех "незащищенных" статей бюджетных расходов вместе с сокращением госпрограммы вооружений на 5%. Дополнительной мерой по уменьшению бюджетных расходов будет "пропуск" в 2021 году ежегодной индексации зарплат чиновников.
Газета.Ru02:45
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Задержан директор центра подготовки сборных команд России Кравцов

Директор центра подготовки сборных команд России Александр Кравцов задержан в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере, сообщила РИА Новости член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости04:11
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