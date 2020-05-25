Минэнерго предлагает сократить срок действия моратория на начисление пеней за неоплату ЖКУ для населения и управляющих компаний, заявил замминистра энергетики Юрий Маневич на заседании комиссии по электроэнергетике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

с чего всё началось

Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока. С такой инициативой выступило Минэнерго РФ.

В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ

Политика Путин приказал провести парад Победы 24 июня Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня. 5K

Экономика РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД). 59

Авто В РФ подорожали автомобили с пробегом Например, трехлетняя LADA Granta, средний ценник которой по итогам четырех месяцев 2020 года почти не изменился (346 600 руб.), в Уфе подорожала на 14% – с 292 200 рублей в январе до 333 700 в апреле. 19

Авто Стала известна дата премьеры новой BMW 4-Series В специальном разделе пресс-службы компании BMW лишь на короткое время было опубликовано тизерное изображение нового BMW 4-Series, а также названа дата премьеры — 2 июня нынешнего года. 1

Футбол При каком тренере Роналду забил больше всего голов Португальский нападающий Криштиану Роналду успел попробовать свои силы уже в четырёх клубах при девяти разных тренерах.

Политика Михаил Игнатьев подал в суд на президента Путина 29 января президент России Владимир Путин уволил Игнатьева с поста главы республики с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Здоровье Диетолог рассказала, кому противопоказан кефир Примечательно, что у некоторых людей может проявиться аллергия на кефир и другие кисломолочные продукты. 41

Экономика Fitch ухудшило прогноз падения ВВП России Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает падения ВВП России на 5% в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19. 10

Политика Путин бросил ручку на стол во время совещания Президент России Владимир Путин бросил ручку на стол во время совещания по борьбе с паводками и пожарами, передает РИА "Новости". 2,1K

Спорт Вяльбе прокомментировала переход Черноусова в сборную Швейцарии Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что у нее нет претензий к призеру Олимпийских игр 2014 года Илье Черноусову, решившему получить спортивное гражданство Швейцарии.

Космос Рогозин заявил о техническом интересе Роскосмоса к кораблю Crew Dragon Роскосмос проявляет технический интерес к запуску американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС), который запланирован на 27 мая. 5

Происшествия Полковник спецслужбы арестован за хищения Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников. 184

Экономика Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян Глава Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения. 1,1K

Шоу-бизнес Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени. 480

Общество В Петербурге утроилось суточное количество госпитализаций Санкт-Петербург, 26 мая 2020, 19:43 — REGNUM В Петербурге ежедневно кладут в больницу по 670 человек, а не по 200−300, как раньше, что власти связывают с последствиями майских праздников на фоне распространения коронавируса. 9

Хоккей В НХЛ готовы объявить о возобновлении сезона Национальная хоккейная лига (НХЛ) сегодня, 26 мая, объявит о возобновлении сезона. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

Происшествия Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным 19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта. 660

Общество Аналитики назвали сферы, где проще всего разбогатеть Аналитики назвали сферы экономики, которые являются наиболее перспективными для будущих миллионеров и миллиардеров.