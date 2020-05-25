Экономика
REGNUMВ России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока. С такой инициативой выступило Минэнерго РФ.
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с чего всё началось
Минэнерго предлагает сократить срок действия моратория на начисление пеней за неоплату ЖКУ для населения и управляющих компаний, заявил замминистра энергетики Юрий Маневич на заседании комиссии по электроэнергетике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).Ведомостивчера в 14:30
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