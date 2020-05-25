Экономика
ПИК (г. Каменск-Шахтинский)В России предложили вернуть пеню за просрочку оплаты ЖКУ
В ходе заседания комиссии по электроэнергетике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) депутат Госдумы Валерий Селезнев предложил отменить действие моратория на штрафы за просрочку оплаты за ЖКУ для населения с 1 июня, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
Минэнерго предлагает сократить срок действия моратория на начисление пеней за неоплату ЖКУ для населения и управляющих компаний, заявил замминистра энергетики Юрий Маневич на заседании комиссии по электроэнергетике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).Ведомостивчера в 14:30
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