Минэнерго предлагает сократить срок действия моратория на начисление пеней за неоплату ЖКУ для населения и управляющих компаний, заявил замминистра энергетики Юрий Маневич на заседании комиссии по электроэнергетике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

с чего всё началось

В ходе заседания комиссии по электроэнергетике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) депутат Госдумы Валерий Селезнев предложил отменить действие моратория на штрафы за просрочку оплаты за ЖКУ для населения с 1 июня, сообщает ТАСС.

В России предложили вернуть пеню за просрочку оплаты ЖКУ

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