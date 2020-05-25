Экономика

ПИК (г. Каменск-Шахтинский)ПИК (г. Каменск-Шахтинский)В России предложили вернуть пеню за просрочку оплаты ЖКУ

В ходе заседания комиссии по электроэнергетике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) депутат Госдумы Валерий Селезнев предложил отменить действие моратория на штрафы за просрочку оплаты за ЖКУ для населения с 1 июня, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось

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