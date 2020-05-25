Экономика

REGNUMREGNUMВ России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ

Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока. С такой инициативой выступило Минэнерго РФ.
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с чего всё началось

Минэнерго просит отменить мораторий на начисление пеней за услуги ЖКХ

Правительство решило не взимать пени до 1 января следующего года. Минэнерго предлагает сократить этот срок до шести дней – завершить мораторий в воскресенье, 31 мая, сказал Маневич.
Ведомостивчера в 14:30

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Минэнерго просит отменить мораторий на начисление пеней за услуги ЖКХ

Ведомостивчера в 14:30

В «Интер РАО» оценили идею сократить мораторий на пени за неуплату ЖКХ

РБК09:29

Общественная палата: В ЖКХ наступил коллапс из-за противовирусных мер

Национальная служба новостей04:58

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Газета.Ru05:27

Долги бюджетников перед энергосбытами «Интер РАО» сократились на 41,2%

РИА Новости10:12

Госдума и Минэнерго предлагают сократить срок моратория на штрафы за задержку оплаты ЖКХ

ТАССвчера в 13:26

Госдума предлагает с мая отменить мораторий на штраф за неуплату услуг ЖКХ

News.ruвчера в 11:59
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Энергетика

«Газпром» остановил транзит газа через Польшу в Германию

Москва, 26 мая 2020, 12:05 — REGNUM Россия полностью прекратила поставки газа по трубопроводу «Ямал — Европа» через Белоруссию и Польшу.
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Путин: Пик коронавируса в России пройден

На встрече с министром обороны в онлайн-формате Владимир Путин заявил: "Пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным".
Российская газета 08:21
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Культура

Названы победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»

Победителями 11-го сезона шоу «Танцы со звездами» стала пара Ивана Стебунова и Инны Свечниковой.
Культуромания вчера в 07:35
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Экономика

Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19

Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM 12:36
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Общество

Опубликовано уточненное расписание ЕГЭ

В Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки подготовили и опубликовали уточненное расписание Единых государственных экзаменов.
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В Екатеринбурге загорелся культурный центр

В Екатеринбурге загорелся культурный центр "Орджоникидзевский" на площади 700 кв. м, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Газета.Ru 11:15
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Политика

Архангельская область и НАО разработают программу интеграции

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа подготовят программу экономической интеграции и совместного социально-экономического развития двух регионов.
Известия 10:42
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Черный памятник появился на могиле Юлии Началовой

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Раскрыт способ навсегда очистить историю просмотров в Интернете

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Здоровье

Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения

Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
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Общество

Блогер купил продукты по чеку 2007 года и остался в шоке от цен

Видеоблогер Руслан Усачев сравнил цены на продукты с теми, которые были в 2007 году.
Daily 08:10
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Политика

США подтвердили планы новых санкций против «Северного потока-2»

Посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил, что Вашингтон разрабатывает план по введению новых санкций в отношении российского экспортного газопровода «Северный поток-2», сообщает ТАСС.
Lenta.ru 12:33
Общество

Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео

В Сети набирает популярность видеоролик, в котором 12-летний школьник из Италии хладнокровно отступает от большого медведя, не паникуя и не привлекая к себе внимание опасного хищника.
Народные новости 04:49
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Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
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Общество

Черногория открывает границы для туристов

Газета.Ru 11:54
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Космос

Рогозин заявил о техническом интересе Роскосмоса к кораблю Crew Dragon

Роскосмос проявляет технический интерес к запуску американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС), который запланирован на 27 мая.
ТАСС вчера в 05:51
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Общество

Власти Москвы отказались отключать «Социальный мониторинг»

Власти Москвы не намерены пока отказываться от использования приложения «Социальный мониторинг», которое устанавливается на мобильных устройствах у заболевших людей из-за пандемии COVID-19.
РБК 06:40
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Здоровье

Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом

Минздрав России утвердил порядок госпитализации в медицинские учреждения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на неё в зависимости от степени тяжести заболевания.
RT на русском 09:32
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Общество

В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения

По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
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Здоровье

На Кубани за сутки выявили 92 новых случая заражения коронавирусом

В Краснодарском крае за последние сутки, с 23 по 24 мая, выявили 92 новых случая заражения .
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Общество

В Пермском крае возобновят работу непродовольственных магазинов

Непродовольственные торговые предприятия с залами до 400 квадратных метров смогут возобновить работу в Пермском крае в рамках смягчения режима ограничительных мер, введенных ранее из-за пандемии коронавируса, сообщил врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 11:19
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Собянин рассказал о новом пакете поддержки московского бизнеса

В помощь московскому бизнесу Правительство города приняло три пакета мер поддержки общей стоимостью 85 млрд рублей.
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Экс-депутат подготовила законопроект для отмены пенсионной реформы

Экс-депутат Госдумы Оксана Дмитриева подготовила новый законопроект, который позволит отменить пенсионную реформу и вернуть прежний возраст для выхода на пенсию.
News.ru 12:07
Авто

Автомобили с пробегом подорожали в РФ

Например, трехлетняя LADA Granta, средний ценник которой по итогам четырех месяцев 2020 года почти не изменился (346 600 руб.), в Уфе подорожала на 14% – с 292 200 рублей в январе до 333 700 в апреле.
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В США считают, что Украина и Россия могут воевать из-за воды

Бизнес-газета 03:26
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

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Экономика

Агрокомплекс Ткачёва поднялся в рейтинге землевладельцев

Станица Выселки, Краснодарский край, 26 мая 2020, 19:02 — REGNUM Третье место в рейтинге крупнейших владельцев российских сельскохозяйственных земель занял Агрокомплекс им. Н. И. Ткачёва, сообщает 26 мая составитель рейтинга компания BEFL.
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Шоу-бизнес

Евгений Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой

Стоит отметить, что фотография из этой фотосессии, несколькими днями раньше появилась в соцсети на странице Брухуновой.
Uznayvse.ru вчера в 07:33
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Подозреваемого в убийстве девочки в Пензе задержали

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочки в Пензе.
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Случайна ли жизнь на Земле: мнение ученых

В новом исследовании астроном Дэвид Киппинг из Колумбийского университета рассматривает вероятность зарождения жизни на Земле как способ свободно исследовать вечный вопрос о том, одиноки ли мы во Вселенной.
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