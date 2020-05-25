Правительство решило не взимать пени до 1 января следующего года. Минэнерго предлагает сократить этот срок до шести дней – завершить мораторий в воскресенье, 31 мая, сказал Маневич.

с чего всё началось

Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока. С такой инициативой выступило Минэнерго РФ.

В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ

Технологии Эксперт рекомендовал не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь Лучше не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь без крайней необходимости, рассказал руководитель отдела аналитических и IT-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. 11

Общество Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев. 91

Транспорт На кольце Предмостной установят светофор Всего в новом сезоне в городе будет установлено 5 новых светофоров, 46 знаков, обустроено новое кольцо и 3 островка безопасности. 1

Хоккей Сергей Мозякин подписал новый контракт с «Металлургом» Во вторник, 26 мая, пресс-служба «Металлурга» сообщила о подписании контракта со своим капитаном Сергеем Мозякиным.

Общество В России у кошки обнаружили коронавирус Анализы пятилетней кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных. 951

Политика Путин бросил ручку в ходе совещания Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах. 3,2K

Политика Путин заявил, что пик распространения коронавируса в России пройден Новый Калининград По мнению специалистов, пик распространения коронавируса в России пройден, заявил президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с министром обороны Сергеем Шойгу. 248

Футбол Мбаппе: «Восторгался Зиданом и Роналду» Форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе снова отдал должное наставнику «Реала» Зинедину Зидану, а также в качестве кумира отметил голеадора «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Экономика Бюджет Приморья ожидают очередные корректировки В Приморье в дистанционном режиме комитет по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам рассмотрел очередную корректировку краевого бюджета, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморского края.

Экономика Fitch ухудшило прогноз падения ВВП России Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает падения ВВП России на 5% в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19. 10

Общество Собака месяцами ждала в больнице умершего от COVID-19 хозяина Отмечается, что жителя Уханя госпитализировали с COVID-19 в феврале. Собака последовала за ним и каждый день ждала его в больнице.

Политика В США назвали условие оперативной подготовки ядерных испытаний «Думаю, это может произойти относительно оперативно», — отметил Уолтер и добавил, что если речь будет идти о более серьезных испытаниях с полноценным сбором данных, то на подготовку могут уйти годы. 1

Экономика Депутат озвучила план возврата прежнего пенсионного возраста Бывший федеральный министр и экс-депутат Госдумы Оксана Дмитриева подготовила законопроект, отменяющий пенсионную реформу и возвращающий возраст выхода на заслуженный отдых в 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно. 23

Происшествия В Бурятии за сутки выявили 51 случай коронавируса За сутки количество зараженных коронавирусной инфекцией в Бурятии увеличилось на 51, с момента начала пандемии зафиксированы 1364 случая заражения в регионе, сообщает пресс-служба регионального правительства. 91

Футбол Азмун поделился фотографией на фоне своей Lamborghini Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился фотографией на фоне своего автомобиля марки Lamborghini Huracán.

Финансы Россияне продолжили забирать валюту из банков четвертый месяц подряд Почему россияне продолжают забирать валюту из банков Отток средств населения с депозитов в марте (без разделения на рублевые и валютные) Банк России объяснял ростом потребительской активности.

Здоровье В Забайкалье за сутки скончались два пациента с COVID-19 Чита, 26 мая 2020, 07:17 — REGNUM С 18 мая в Забайкалье непрерывно растет коэффициент заражения SARS-CoV-2, ещё два пациента с COVID-19 умерли за последние сутки.