Экономика
REGNUMВ России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока. С такой инициативой выступило Минэнерго РФ.
Читать в источнике
Оценить1K
с чего всё началось
Правительство решило не взимать пени до 1 января следующего года. Минэнерго предлагает сократить этот срок до шести дней – завершить мораторий в воскресенье, 31 мая, сказал Маневич.Ведомостивчера в 14:30
Подробнее о событии
Показать все источники
В России предложили раньше срока вернуть начисление пеней за неоплату услуг ЖКХ
Lenta.ruвчера в 20:30
Мораторий на штрафы за неуплату по ЖКХ могут отменить с 1 мая
Национальная служба новостейвчера в 12:01
Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 03:42, Ашберн
Происшествия
В Пензе задержали подозреваемого в убийстве школьницы
В Пензе задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости 03:12
Гаджеты
Озвучены цены на новые модели iPhone 12
В сети озвучены цены на новые модели iPhone 12. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:58
Экономика
Новую льготу получат жители России с пенсией менее 24 тысяч рублей
В документе указывается, что граждане и предприятия будут получать рассрочку.
Evo-rus.com вчера в 14:46
Футбол
Комличенко мог перейти в «Славию»
Форвард "Динамо" Николай Комличенко признался, что у него была возможность перейти из "Млады Болеслав" не в московскую команду, а в пражскую "Славию".
Sport.ru 02:59
Общество
В Москве за сутки 8033 пациента вылечились от коронавируса
Московские врачи вылечили за сутки от коронавируса рекордное количество человек - 8033 пациента, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 02:30
Происшествия
В Оренбуржье нашли тело пропавшего трехлетнего мальчика
Во вторник спасатели нашли на берегу реки Деме в районе села Наурузово тело трехлетнего ребенка, который вчера пошел с отцом на рыбалку и пропал.
Российская газета 02:37
Политика
Китай осознал, что находится в положении «холодной войны» с США
Китай разумно в период мира готовится к войне Первоначально Пекин готовился к двухшаговой модели поддержания экономики: выживание до конца 2020 г за счет стимулирования внутреннего рынка (прежде всего за счет мер количественного смягчения), а затем — с 2021 вновь резкое расширение экспорта.
Новостной фронт 02:23
Технологии
Обновлен рейтинг самых продаваемых игровых консолей в истории
Обновлен рейтинг самых продаваемых игровых консолей в истории. Рейтинг был составлен ресурсом VGChartz.
Ferra 02:44
Футбол
Трансферу защитника Кака в ЦСКА помешал коронавирус
Трансфер защитника бразильского "Крузейро" Кака в московский ЦСКА сорвался из-за пандемии коронавируса, сообщает Esporte Interativo.
Газета.Ru вчера в 15:05
Здоровье
ВОЗ предупредила о втором пике коронавируса
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что мир находится в середине первой волны коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:52
Наука
Голландские ученые собрали в одну базу данные о симбиозе грибов и растений
Корневые грибы не только помогают растениям получать питательные вещества из почвы, но и имеющиеся виды микоризы и их обилие в корнях растений могут оказывать большое влияние на жизнь растений в целом.
ИА Красная Весна вчера в 14:15
Общество
В Чувашии 38 тысяч детей получат новые пособия
Выплаты на детей от 3 до 7 лет начнутся 1 июня В Чувашии 38 тысяч детей получат пособие в размере 4770 рублей.
PRO Город Чебоксары вчера в 09:17
Общество
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
Общество
22 новых случая коронавируса выявлено в Карелии за сутки
22 новых случая коронавируса подтверждено в Карелии за минувшие сутки, — информация об этом появилась на официальной странице Правительства.
ГТРК Карелия 02:23
Общество
В России за сутки умерли 174 человека с коронавирусом
В России за сутки умерли 174 человека с COVID-19, за всё время пандемии — 3807, сообщили в оперативном штабе.
RT на русском 03:40
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
Общество
В Рязанской области выявили 85 новых случаев коронавируса
В Рязанской области выявили 85 новых случаев коронавируса.
Рязань.Лайф 03:30
Экономика
Почти половина россиян допустила уклонение от налогов в кризис
Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости 03:26
Общество
Прокуратура озвучила результаты проверки на складе «Красного и Белого»
Прокуратура Свердловской области провела проверку обстоятельств массового заболевания сотрудников склада ООО «Абсолют» (торговая сеть «Красное&Белое») коронавирусом.
JustMedia 02:43
Армия и оружие
НАТО не стало отказываться от учений на время пандемии
В Североатлантическом альянсе не согласились с предложением России ограничить военную деятельность на время пандемии коронавируса и отказаться от военных учений в Восточной Европе.
РБК 03:04
Фигурное катание
Фигуристка Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса
Российская фигуристка Александра Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение первого в истории женского фигурного катания четверного флипа.
Вечерняя Москва вчера в 10:17
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass 2020
Разработчики Dota 2 выпустили боевой пропуск к The International 2020. Обновление вышло в 22:00 по московскому времени.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:21
Армия и оружие
Генерал ВС Польши прокомментировал слова политика о «способности польского десантника остановить танк бутылкой бензина»
По словам генерала, следует не увеличивать количество военнослужащих, а для начала обеспечить всем необходимым тех, кто уже служит.
Военное обозрение 02:36
Политика
Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
Львовский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала в резких и оскорбительных тонах высказался о народе своей страны, назвав его "паскудным и орусевшим".
РИА Новости вчера в 18:34
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении шести минометов украинских силовиков
РЕН ТВ вчера в 07:13
Фигурное катание
«Неловкий момент» Загитовой собрал более 22 млн просмотров в TikTok
iReactor вчера в 04:48
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM вчера в 15:32