Экономика
REGNUMВ России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока. С такой инициативой выступило Минэнерго РФ.
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с чего всё началось
Правительство решило не взимать пени до 1 января следующего года. Минэнерго предлагает сократить этот срок до шести дней – завершить мораторий в воскресенье, 31 мая, сказал Маневич.Ведомостивчера в 14:30
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