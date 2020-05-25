Экономика
REGNUMВ России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока. С такой инициативой выступило Минэнерго РФ.
Читать в источнике
Оценить2,3K
с чего всё началось
Правительство решило не взимать пени до 1 января следующего года. Минэнерго предлагает сократить этот срок до шести дней – завершить мораторий в воскресенье, 31 мая, сказал Маневич.Ведомостивчера в 14:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Общественная палата: В ЖКХ наступил коллапс из-за противовирусных мер
Национальная служба новостей04:58
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 08:15, Ашберн
Политика
Путин приказал провести Парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 08:01
Кино
Netflix выпустил тизер третьего сезона «Тьмы»
Popcornnews.ru 07:20
Общество
Пробные ЕГЭ пройдут без школьников
В этом году пробные ЕГЭ для организаторов пройдут 29 и 30 июня, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минпросвещения.
Полит.ру вчера в 13:14
Экономика
Почти половина россиян допускает уход от налогов в кризис
Доля россиян, которые готовы в ряде случаев уйти от налогов, выросла до 45%.
Солидарность 05:51
Игры
Steam получит Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Humane
Речь идёт о представителе жанра action-adventure Heavy Rain, психологическом интерактивном триллере Beyond: Two Souls и приключенческой Detroit: Become Humane с элементами кинематографа.
Актуальные Новости 04:16
Общество
Власти Москвы объяснили штраф за нарушение карантина женщине-инвалиду
Прикованная к постели из-за инвалидности профессор РУДН, не выходившая из дома, но получившая штраф за нарушение самоизоляции, установила приложение "Социальный мониторинг" на телефон сына, а он покинул квартиру, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
РИА Новости 07:35
Здоровье
В России выросла смертность трудоспособного населения
В России смертность населения трудоспособного возраста за первые три месяца 2020 года превысила показатель за аналогичный период 2019 года.
Lenta.ru 04:39
Наука
В Австралии установлен рекорд скорости интернета
Экономика сегодня вчера в 09:56
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения.
Вести.Ru 03:25
Общество
В Якутске оставшиеся без работы стриптизерши стали курьерами
Якутия.Инфо 03:56
Политика
Лавров прокомментировал попытки давления США на Китай из-за Гонконга
Вопрос законодательства Гонконга является внутренним делом КНР, заявления США по давлению на Пекин в этой связи беспрецедентны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 07:27
Общество
Дочь Успенского обвинила писателя в домашнем насилии
Дочь Эдуарда Успенского Татьяна опубликовала открытое письмо против того, чтобы новую литературную премию назвали в честь ее отца, скончавшегося в 2018 году.
Газета.Ru 04:53
Происшествия
Полиция задержала петербуржца, пожарившего шашлыки у Вечного огня
Полиция Петербурга задержала мужчину, который пожарил шашлыки у Вечного огня над могилой рабочих и матросов в Кронштадте.
Российская газета 07:01
Политика
Путин проведет рабочую встречу с главой Брянской области
Президент РФ Владимир Путин проведет во вторник рабочую встречу по видеосвязи с губернатором Брянской области Александром Богомазом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:49
Политика
Кремль не считает поправки к Конституции устаревшими
Глава ЦИКа Элла Памфилова говорила, что пока возможность электронного голосования по Конституции не рассматривается в регионах, кроме Москвы.
Коммерсантъ 06:53
Шоу-бизнес
Пригожин пригрозил Шнурову из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин пригрозил музыканту Сергею Шнурову из-за упоминания певицы Валерии.
Газета.Ru 05:46
Политика
США открыли на Украине восемь лабораторий с опасными инфекциями
США построили на Украине восемь лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции якобы для предотвращения создания биологического оружия, пишет издание "Українські Новини" со ссылкой на Минздрав страны.
РИА Новости 08:13
Общество
В Петербурге закрасили новое граффити с Бродским
Граффити с изображением Иосифа Бродского появилось напротив его музея-квартиры накануне, в день 80-летия поэта.
Культуромания вчера в 10:06
Происшествия
Осуждённый за госизмену экс-сотрудник ГРУ Кравцов вышел на свободу
Бывший сотрудник ГРУ Геннадий Кравцов, который был приговорён к лишению свободы на шесть лет за государственную измену, вышел на свободу.
RT на русском 07:15
Экономика
В Кремле назвали сделку ОПЕК+ «безусловно успешной»
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сделка ОПЕК+ является "безусловно успешной", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:46
Энергетика
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа полностью остановили
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 06:09
Общество
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
Экономика
Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году
Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%.
ТАСС 05:24
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье
27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета 24 мая в 15:39
Происшествия
Россиянка умерла после многочисленных звонков в скорую
Россиянка четырежды обращалась в скорую: первый раз — ночью 17 апреля, потом еще три раза — днем 18-го.
Lenta.ru 07:22
Происшествия
Число жертв урагана на Урале возросло до 4
Число погибших из-за штормового ветра в Свердловской области возросло до четырех.
Вести.Ru 01:54
Политика
Шойгу: мощности ОПК задействованы на 72% в условиях коронавируса
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в условиях распространения коронавируса производственные мощности предприятий ОПК работают близко к полной загрузке.
РЕН ТВ 08:03
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
Политика
На Украине создали игру с парадом Гитлера на Красной площади
Украинские разработчики компьютерных игр Starni Games опубликовали ролик к новой стратегии Strategic Mind: Blitzkrieg, в котором показано, как Адольф Гитлер принимает парад на Красной площади после "победы в битве за Москву".
РИА Новости вчера в 12:11