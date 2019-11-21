В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении. Об этом «Известиям» рассказали в комитете Совета Федерации по экономической политике. В Минтрансе идею сенаторов в целом поддержали.

с чего всё началось

В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на полетах на Дальний Восток. С инициативой выступил член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.

В России могут создать лоукостер для полетов на Дальний Восток

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