Общество

АБНАБНВ России могут создать лоукостер для полетов на Дальний Восток

В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на полетах на Дальний Восток. С инициативой выступил член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.
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Дальний восторг: в России предложили создать лоукостер для полетов в ДФО

В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении. Об этом «Известиям» рассказали в комитете Совета Федерации по экономической политике. В Минтрансе идею сенаторов в целом поддержали.
Известиявчера в 16:01

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В России предложили создать лоукостер для полетов на Дальний Восток

Известиявчера в 17:37

В России планируют создать лоукостер для полетов на Дальний Восток

РИА Новостивчера в 21:24

В России хотят создать конкурента для авиакомпании «Победа»

URA.Ruвчера в 18:16

В России может появиться лоукостер для полётов на Дальний Восток

Life.ruвчера в 18:51

Дальний Восток станет ближе: сенатор предложил создать новый лоукостер

РЕН ТВвчера в 16:16

В России предложили создать госкомпанию для полетов на Дальний Восток

REGNUMвчера в 22:56

В России хотят создать государственный лоукостер для полётов на Дальний Восток

Говорит Москвавчера в 23:14
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Авто

Старый ВАЗ-2108 с редкой версией мотора выставили на продажу

Wroom.ru 19 ноября в 03:44
Транспорт

Началась перекодировка карт «Тройка» для бесплатной пересадки на МЦД

До запуска Московских центральных диаметров остается не так много времени и уже сегодня пассажирам советуют перекодировать имеющиеся карты "Тройка".
Комсомольская правда вчера в 14:30
Кино

Фильм «Джокер» может получить продолжение

Neva.Today вчера в 11:10
Политика

Зеленский пообещал «убрать» флаги ЛНР на мосту в Станице Луганской

Владимир Зеленский во время визита в Луганскую область заявил, что флаги самопровозглашенной ЛНР не имеют никакого отношения к Украине и должны быть убраны с моста в Станице Луганской.
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Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк ответила на сообщения о планах Чернышева развестись

Семья продолжающей бороться с раком головного мозга российской актрисы Анастасии Заворотнюк ответила на сообщения, появившиеся в СМИ, о планах Петра Чернышева развестись с больной супругой.
Ugpressa.ru вчера в 23:00
Общество

ГИБДД России сможет лишать водителей прав без суда

Для ГИБДД будет введена единая электронная медицинская справка, тогда как водитель при желании сможет получить бумажную версию документа.
RuNews24.ru вчера в 09:48
Общество

Космонавт Рязанский объяснил редкие полеты россиянок в космос

Рязанский добавил, что ждет полета на орбиту единственной на сегодняшний день женщины в российском отряда космонавтов — Анны Кикиной.
Известия 00:48
Хоккей

«Ренджерс» Панарина обыграли «Вашингтон» Овечкина

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал главным героем матча регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтона", в котором его команда победила 4:1. На счету Панарина две заброшенных шайбы, а лидер "Кэпиталз" Александр Овечкин завершил встречу без набранных очков.
Российская газета вчера в 23:40
Политика

Зеленский пообещал вернуть технику на прибывшие из России корабли

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в город Очаков, чтобы осмотреть три корабля, которые вернулись из России после задержания.
Lenta.ru вчера в 17:14
Политика

Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 19:53
Наука

Ученые на XFEL впервые наблюдали за жизнью белков в реальном времени

Ученые на установке EuXFEL — Европейском рентгеновском лазере на свободных электронах — впервые смогли наблюдать в реальном времени, как меняется структура белков, и сняли первый в истории молекулярный фильм.
РИА Новости 19 ноября в 10:52
Технологии

Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

Lenta.ru вчера в 16:36
Транспорт

Путин откроет платную трассу М-11 Москва-Петербург

Новая трасса начинается от МКАД в Москве и примыкает к КАД в Петербурге. Общая протяженность трассы – 669 километров.
Piter.tv 00:55
Политика

Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа

Алексей Оржель заявил, что предложение со стороны Российской Федерации является полностью неприемлемым для данной ситуации.
News-24.ru 19 ноября в 05:27
Политика

Путин рассказал о тревоге после первых санкций США

Владимир Путин добавил, что антироссийские санкции носят эффект бумеранга.
Говорит Москва вчера в 06:57
Армия и оружие

Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире

Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Известия вчера в 12:48
Происшествия

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Lenta.ru вчера в 15:07
Здоровье

Почти 12 000 кузбассовцев за неделю заболели ОРВИ

Напомним, неделей раньше к врачам обратились 9400 кузбассовцев, причем порядка 76% простуд пришлось на детскую возрастную группу.
VSE42.RU вчера в 05:41
Кино

Продюсер раскрыла секрет постельной сцены с Асмус в фильме «Текст»

Леснова уточнила, что во время постельной сцены Асмус использовала специальные накладки, чтобы закрыть интимные части тела.
Аргументы недели 00:05
Общество

В городах России образовались очереди за справками для водителей

В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.
RT на русском вчера в 14:34
Происшествия

Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео

Появилось видео попытки бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова схватить кортик во время проведения следственного эксперимента.
Известия вчера в 16:55
Политика

Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
REGNUM 00:37
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Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии

Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Бывают ситуации, когда от верной расшифровки зависит, какие дни бюллетеня нужно оплатить исходя из среднего заработка, а какие — исходя из МРОТ.
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Иван Николаевич Абрамов
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Член Совета Федерации от исполнительной власти Амурской области с 27 сентября 2018 года, входит в состав Комитета Совета Федерации по экономической политике, входит в состав Совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона при Совете Федерации.
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