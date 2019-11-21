Общество
РИА НовостиВ России планируют создать лоукостер для полетов на Дальний Восток
В России задумались над созданием государственного лоукостера, который будет специализироваться на дальневосточном направлении. Об этом рассказал член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов, пишут "Известия".
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с чего всё началось
В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении. Об этом «Известиям» рассказали в комитете Совета Федерации по экономической политике. В Минтрансе идею сенаторов в целом поддержали.Известиявчера в 16:01
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В России хотят создать государственный лоукостер для полётов на Дальний Восток
Говорит Москвавчера в 23:14
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Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.