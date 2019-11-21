Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России планируют создать лоукостер для полетов на Дальний Восток

В России задумались над созданием государственного лоукостера, который будет специализироваться на дальневосточном направлении. Об этом рассказал член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов, пишут "Известия".
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Дальний восторг: в России предложили создать лоукостер для полетов в ДФО

В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении. Об этом «Известиям» рассказали в комитете Совета Федерации по экономической политике. В Минтрансе идею сенаторов в целом поддержали.
Известиявчера в 16:01

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В России предложили создать лоукостер для полетов на Дальний Восток

Известиявчера в 17:37

В России планируют создать лоукостер для полетов на Дальний Восток

РИА Новостивчера в 21:24

В России хотят создать конкурента для авиакомпании «Победа»

URA.Ruвчера в 18:16

В России может появиться лоукостер для полётов на Дальний Восток

Life.ruвчера в 18:51

Дальний Восток станет ближе: сенатор предложил создать новый лоукостер

РЕН ТВвчера в 16:16

В России предложили создать госкомпанию для полетов на Дальний Восток

REGNUMвчера в 22:56

В России хотят создать государственный лоукостер для полётов на Дальний Восток

Говорит Москвавчера в 23:14
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Происшествия

В центре Петербурга мужчину ранили ножом в метро

Житель Ставропольского края задержан по подозрению в нанесении ранения ножом мужчине в вестибюле станции метро "Площадь Восстания" в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 01:21
Фигурное катание

Трусова рассказала, что делает с брошенными на лед детскими игрушками

Спорт-Экспресс вчера в 13:48
Политика

Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли

Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.
РБК вчера в 17:15
Общество

Российские пенсионеры вооружились тазиками и устроили бунт из-за бани

Пожилые жители исторической части Миасса взяли тазики, вышли к зданию бани, которая не работает почти месяц, и обратились к мэру города Григорию Тонких с просьбой открыть заведение.
Lenta.ru 02:02
Экономика

Власти ждут от россиян 1 трлн рублей на добровольную пенсию

В систему добровольных пенсионных накоплений, гарантированный пенсионный план (ГПП), россияне должны принести почти 1 трлн руб. в первый год запуска, сообщил РБК со ссылкой на предложенный Минэкономики проект плана работы правкомиссии по экономическому развитию, в котором прописан такой целевой показатель.
Коммерсантъ 01:50
Хоккей

«Рейнджерс» Панарина обыграли «Вашингтон» Овечкина

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал главным героем матча регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтона", в котором его команда победила 4:1. На счету Панарина две заброшенных шайбы, а лидер "Кэпиталз" Александр Овечкин завершил встречу без набранных очков.
Российская газета вчера в 23:40
Общество

ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

По данным ГИБДД, многие водители, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, имеют водительские удостоверения и управляют автомобилем, что "создает угрозу безопасности, жизни и здоровью других участников дорожного движения", передает "Коммерсант".
Газета.Ru вчера в 07:34
Технологии

Дуров посоветовал пользователям удалить WhatsApp со смартфонов

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов из-за проблем с безопасностью.
Ведомости вчера в 18:19
Происшествия

Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»

После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Интерфакс вчера в 14:16
Общество

На космодроме Восточный вскрылись новые хищения

Lenta.ru вчера в 21:16
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru 19 ноября в 14:12
Общество

На создание российского аналога «Википедии» уйдет около 2 млрд рублей

На создание Большой российской энциклопедии (БРЭ), которую называют российским аналогом «Википедии», потребуется около 2 млрд рублей.
Известия 00:54
Происшествия

В Приморье вынесли приговор офицеру по делу о смерти солдата-срочника

Уссурийский гарнизонный суд отправил в колонию общего режима на шесть лет старшего лейтенанта Евгения Хомякова из издевательства над солдатом-срочником, который покончил с собой, сообщает РИА Новости с ссылкой на представителя суда.
Российская газета 01:02
Политика

Российский адмирал оценил слова об «угробленных» украинских кораблях

Бывший командующий Балтийским флотом России адмирал Владимир Валуев оценил слова командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о якобы угробленных украинских кораблях, возвращенных в страну после задержания в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Газета.Ru вчера в 10:59
Общество

Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября

Волгоградская правда вчера в 22:18
Баскетбол

ЦСКА уступил «Басконии» в Евролиге

В матче девятого тура регулярного чемпионата Евролиги испанская "Баскония" принимала московский ЦСКА.
Газета.Ru вчера в 18:12
Политика

СМИ узнали о планах Думы потратить ₽350 млн на изучение мнения граждан

В 2020 году Госдума исследует мнение россиян о своей работе и проанализирует «структуру общественного запроса» к депутатам, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на план экспертных и исследовательских работ нижней палаты парламента, имеющийся в распоряжении издания.
РБК 02:20
Происшествия

Анонимное сообщение о минировании поступило в колледж полиции в Москве

Администрация колледжа полиции в Москве получила анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве в корпусе на улице Маршала Тухачевского, заявил ТАСС источник в экстренных службах.
ТАСС 01:03
Политика

США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»

Американский сенатор Тед Круз рассказал, что санкции США против «Северного потока-2» могут задержать запуск газопровода.
Lenta.ru вчера в 17:28
Политика

Байден посетовал на нежелание Путина видеть его президентом США

Бывший вице-президент США Джозеф Байден считает, что президент России Владимир Путин не хочет его победы на выборах главы государства 2020 года.
Lenta.ru вчера в 22:54
Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.
РИА Новости вчера в 09:15
Здоровье

В Самарской области частные клиники могут отказаться от абортов

В минздраве региона ожидают, что частные клиники полностью откажутся от проведения абортов уже в 2020 году.
TLT.ru - Новости Тольятти 19 ноября в 09:51
Политика

В Посольстве РФ прокомментировали территориальные претензии Эстонии

Посольство РФ прокомментировало территориальные претензии Эстонии и подчеркнуло, что в 2014 году Эстония отказалась от них, сообщается на сайте дипмиссии.
Life.ru вчера в 16:39
Армия и оружие

National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

REGNUM вчера в 23:44
Наука

Супы оказались полезны в борьбе с малярией

Всего было проверено 56 образцов супов и бульонов.
Профиль 19 ноября в 14:20
Общество

Владимир Путин призвал добиться роста располагаемых доходов россиян

Владимир Путин призвал правительство добиться увеличения реальных располагаемых доходов россиян.
RT на русском вчера в 11:27
Происшествия

В Сибири пресекли крупную контрабанду лесоматериалов за рубеж

RT на русском 00:24
Общество

Кирилл Руки-Базуки показал результаты операции по удалению вазелина

Блогер Кирилл Терешин, который известен как Руки-Базуки, опубликовал видеозапись в своем Instagram с результатами операции по удалению инородного вещества из его рук.
Mockva.ru 02:37
Политика

В Сербии подтвердили встречу местного силовика с офицером разведки РФ

Глава аналитического управления Агентства информационной безопасности Сербии Реля Жельски подтвердил подлинность видео встречи местного силовика с сотрудником военной разведки РФ.
News.ru вчера в 10:54
Политика

Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 19:53
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Иван Николаевич Абрамов
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Член Совета Федерации от исполнительной власти Амурской области с 27 сентября 2018 года, входит в состав Комитета Совета Федерации по экономической политике, входит в состав Совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона при Совете Федерации.
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