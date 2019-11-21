В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении. Об этом «Известиям» рассказали в комитете Совета Федерации по экономической политике. В Минтрансе идею сенаторов в целом поддержали.

с чего всё началось

В России задумались над созданием государственного лоукостера, который будет специализироваться на дальневосточном направлении. Об этом рассказал член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов, пишут "Известия".

В России планируют создать лоукостер для полетов на Дальний Восток

Политика Путин назвал современные технологии добычи сланцевой нефти варварскими Сегодняшние технологии добычи сланцевой нефти и газа являются варварскими с точки зрения экологии и России они не нужны, несмотря на все экономические преимущества, заявил президент Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ Капитала "Россия зовет!".

Происшествия В центре Петербурга мужчину ранили ножом в метро Житель Ставропольского края задержан по подозрению в нанесении ранения ножом мужчине в вестибюле станции метро "Площадь Восстания" в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Политика Российский адмирал оценил слова об «угробленных» украинских кораблях Бывший командующий Балтийским флотом России адмирал Владимир Валуев оценил слова командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о якобы угробленных украинских кораблях, возвращенных в страну после задержания в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Кино Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам» Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.

Происшествия В Москве проверяют сообщения о минировании трех учебных заведений Правоохранители начали проверку в Кадетском корпусе, в Колледже полиции и Пожарно-спасательном колледже в Москве после анонимных сообщений о "минировании", заявил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк ответила на сообщения о планах Чернышева развестись Семья продолжающей бороться с раком головного мозга российской актрисы Анастасии Заворотнюк ответила на сообщения, появившиеся в СМИ, о планах Петра Чернышева развестись с больной супругой.

Общество Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.

Недвижимость Не тяните с покупкой недвижимости: цены продолжат расти Результаты впечатляют: только за 9 месяцев 2019-го в Петербурге заключено на 26% больше таких договоров, чем за аналогичный период прошлого года (а именно – 66 337 ДДУ).

Политика Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.

Экономика «Газпром» продаст на Мосбирже 3,59% своих акций Напомним, в июле «дочки» «Газпрома» — Gazprom Gerosgaz Holdings BV (Нидерланды) и Rosingaz Limited (Кипр) — заключили соглашение о размещении на Московской бирже 693,63 млн акций (2,93%) «Газпрома», которые были проданы за 139 млрд руб. с дисконтом 5,4% к рыночной цене одному крупному инвестору.

Технологии Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение со своих смартфонов после новостей об обнаружениях в нем уязвимостей.