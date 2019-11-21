Общество
РИА НовостиВ России планируют создать лоукостер для полетов на Дальний Восток
В России задумались над созданием государственного лоукостера, который будет специализироваться на дальневосточном направлении. Об этом рассказал член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов, пишут "Известия".
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В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении. Об этом «Известиям» рассказали в комитете Совета Федерации по экономической политике. В Минтрансе идею сенаторов в целом поддержали.Известиявчера в 16:01
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В России хотят создать государственный лоукостер для полётов на Дальний Восток
Говорит Москвавчера в 23:14
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Ночь на 21 ноября стала самой холодной с начала осени в Москве
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Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.
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Не тяните с покупкой недвижимости: цены продолжат расти
Результаты впечатляют: только за 9 месяцев 2019-го в Петербурге заключено на 26% больше таких договоров, чем за аналогичный период прошлого года (а именно – 66 337 ДДУ).
Политика
Горбачев отреагировал на слова Путина о причинах распада СССР
Бывший советский лидер Михаил Горбачев ответил на слова президента России Владимира Путина о причинах распада Советского Союза.
Политика
Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника
Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Политика
Зеленский пообещал вернуть технику на прибывшие из России корабли
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в город Очаков, чтобы осмотреть три корабля, которые вернулись из России после задержания.
Экономика
«Газпром» продаст на Мосбирже 3,59% своих акций
Напомним, в июле «дочки» «Газпрома» — Gazprom Gerosgaz Holdings BV (Нидерланды) и Rosingaz Limited (Кипр) — заключили соглашение о размещении на Московской бирже 693,63 млн акций (2,93%) «Газпрома», которые были проданы за 139 млрд руб. с дисконтом 5,4% к рыночной цене одному крупному инвестору.
Происшествия
Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой
Девятилетнюю девочку, пропавшую в кубанском хуторе Родниковском во время прогулки, нашли живой.
Технологии
Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение со своих смартфонов после новостей об обнаружениях в нем уязвимостей.
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Беспроводной доступ к высокоскоростному интернету планируют обеспечить в поездах и самолетах России, сообщила пресс-служба Национальной технологической инициативы (НТИ) газете «Известия».
Шоу-бизнес
Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» в неопрятном виде
Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» Стаса Намина. Многие отметили, что певица выглядела неопрятно и растеряно.
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Политика
В Совфеде ответили на заявление эстонского политика о территориях
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал в беседе с RT заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Москва якобы «аннексировала» часть эстонских территорий и должна их «вернуть».
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Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео
Политика
Джо Байден призвал декриминализировать марихуану в США
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден высказался за декриминализацию марихуаны.
Политика
США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»
Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
Футбол
Зачем Гарет Бэйл сфотографировался с флагом «Уэльс, гольф, Мадрид»
Видимо, затея фанатов понравилась Гарету, раз он решил после матча с Венгрией сфотографироваться с флагом.