Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России планируют создать лоукостер для полетов на Дальний Восток

В России задумались над созданием государственного лоукостера, который будет специализироваться на дальневосточном направлении. Об этом рассказал член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов, пишут "Известия".
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Дальний восторг: в России предложили создать лоукостер для полетов в ДФО

В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении. Об этом «Известиям» рассказали в комитете Совета Федерации по экономической политике. В Минтрансе идею сенаторов в целом поддержали.
Известиявчера в 16:01

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В России предложили создать лоукостер для полетов на Дальний Восток

Известиявчера в 17:37

В России планируют создать лоукостер для полетов на Дальний Восток

РИА Новостивчера в 21:24

В России хотят создать конкурента для авиакомпании «Победа»

URA.Ruвчера в 18:16

В России может появиться лоукостер для полётов на Дальний Восток

Life.ruвчера в 18:51

Дальний Восток станет ближе: сенатор предложил создать новый лоукостер

РЕН ТВвчера в 16:16

В России предложили создать госкомпанию для полетов на Дальний Восток

REGNUMвчера в 22:56

В России хотят создать государственный лоукостер для полётов на Дальний Восток

Говорит Москвавчера в 23:14
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Политика

Путин назвал современные технологии добычи сланцевой нефти варварскими

Сегодняшние технологии добычи сланцевой нефти и газа являются варварскими с точки зрения экологии и России они не нужны, несмотря на все экономические преимущества, заявил президент Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ Капитала "Россия зовет!".
РИА Новости вчера в 07:42
Происшествия

В Сибири пресекли контрабанду древесины на 600 млн рублей

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 21 ноября, ущерб может превышать 600 млн рублей.
Известия 00:01
Происшествия

В центре Петербурга мужчину ранили ножом в метро

Житель Ставропольского края задержан по подозрению в нанесении ранения ножом мужчине в вестибюле станции метро "Площадь Восстания" в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 01:21
Общество

В Испании туристы голосованием изменили курс круизного лайнера

РИА Новости вчера в 22:47
Политика

Российский адмирал оценил слова об «угробленных» украинских кораблях

Бывший командующий Балтийским флотом России адмирал Владимир Валуев оценил слова командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о якобы угробленных украинских кораблях, возвращенных в страну после задержания в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Газета.Ru вчера в 10:59
Общество

Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября

Волгоградская правда вчера в 22:18
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru 19 ноября в 14:12
Политика

Путин рассказал о тревоге после первых санкций США

Владимир Путин добавил, что антироссийские санкции носят эффект бумеранга.
Говорит Москва вчера в 06:57
Общество

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
Lenta.ru вчера в 15:07
Политика

Зеленский приехал на восстановленный мост между ЛНР и Украиной

Вести.Ru вчера в 13:05
Происшествия

В Москве проверяют сообщения о минировании трех учебных заведений

Правоохранители начали проверку в Кадетском корпусе, в Колледже полиции и Пожарно-спасательном колледже в Москве после анонимных сообщений о "минировании", заявил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 01:15
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк ответила на сообщения о планах Чернышева развестись

Семья продолжающей бороться с раком головного мозга российской актрисы Анастасии Заворотнюк ответила на сообщения, появившиеся в СМИ, о планах Петра Чернышева развестись с больной супругой.
Ugpressa.ru вчера в 23:00
Общество

Ночь на 21 ноября стала самой холодной с начала осени в Москве

Ночь на четверг, 21 ноября, в Москве стала самой холодной с начала осени.
Известия вчера в 23:45
Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.
РИА Новости вчера в 09:15
Недвижимость

Не тяните с покупкой недвижимости: цены продолжат расти

Результаты впечатляют: только за 9 месяцев 2019-го в Петербурге заключено на 26% больше таких договоров, чем за аналогичный период прошлого года (а именно – 66 337 ДДУ).
Московский Комсомолец 19 ноября в 05:53
Политика

Горбачев отреагировал на слова Путина о причинах распада СССР

Бывший советский лидер Михаил Горбачев ответил на слова президента России Владимира Путина о причинах распада Советского Союза.
Газета.Ru вчера в 10:43
Гаджеты

Выход Samsung Galaxy S10 Lite официально подтвержден

iXBT.com 00:49
Политика

Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 19:53
Политика

Зеленский пообещал вернуть технику на прибывшие из России корабли

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в город Очаков, чтобы осмотреть три корабля, которые вернулись из России после задержания.
Lenta.ru вчера в 17:14
Экономика

«Газпром» продаст на Мосбирже 3,59% своих акций

Напомним, в июле «дочки» «Газпрома» — Gazprom Gerosgaz Holdings BV (Нидерланды) и Rosingaz Limited (Кипр) — заключили соглашение о размещении на Московской бирже 693,63 млн акций (2,93%) «Газпрома», которые были проданы за 139 млрд руб. с дисконтом 5,4% к рыночной цене одному крупному инвестору.
Коммерсантъ 01:34
Происшествия

Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой

Девятилетнюю девочку, пропавшую в кубанском хуторе Родниковском во время прогулки, нашли живой.
ТАСС вчера в 03:25
Технологии

Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение со своих смартфонов после новостей об обнаружениях в нем уязвимостей.
РБК вчера в 14:20
Технологии

В поездах и самолетах России может появиться скоростной интернет

Беспроводной доступ к высокоскоростному интернету планируют обеспечить в поездах и самолетах России, сообщила пресс-служба Национальной технологической инициативы (НТИ) газете «Известия».
REGNUM вчера в 17:44
Шоу-бизнес

Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» в неопрятном виде

Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» Стаса Намина. Многие отметили, что певица выглядела неопрятно и растеряно.
OAnews вчера в 03:53
Хоккей

Панарин догнал Овечкина в гонке бомбардиров НХЛ

Газета.Ru 00:36
Политика

В Совфеде ответили на заявление эстонского политика о территориях

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал в беседе с RT заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Москва якобы «аннексировала» часть эстонских территорий и должна их «вернуть».
RT на русском вчера в 02:11
Происшествия

Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео

Известия вчера в 16:55
Политика

Джо Байден призвал декриминализировать марихуану в США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден высказался за декриминализацию марихуаны.
РИА Новости вчера в 23:05
Политика

США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»

Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
Известия вчера в 22:30
Футбол

Зачем Гарет Бэйл сфотографировался с флагом «Уэльс, гольф, Мадрид»

Видимо, затея фанатов понравилась Гарету, раз он решил после матча с Венгрией сфотографироваться с флагом.
Чемпионат вчера в 14:00
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Иван Николаевич Абрамов
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Член Совета Федерации от исполнительной власти Амурской области с 27 сентября 2018 года, входит в состав Комитета Совета Федерации по экономической политике, входит в состав Совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона при Совете Федерации.
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