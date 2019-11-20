Экономика

ФедералПрессФедералПрессПравительство создаст новый орган управления реформами

В документе сказано, что проведением будет заниматься правительственная комиссия по экономическому развитию. Помимо этого планируется создать новый орган управления для оперативной работы над реформами.
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с чего всё началось

В правительстве создадут новый орган управления структурными реформами

Документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил федеральный чиновник. Новым органом управления, по предложению Орешкина, должна стать подкомиссия по обеспечению экономического роста и содействию реализации структурных реформ.
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