Экономика

RT на русскомRT на русскомВ России могут создать новый орган управления структурными реформами

Минэкономразвития России предложило создать в правительстве новый орган управления структурными реформами. Как передаёт РБК, соответствующее предложение главы ведомства Максима Орешкина изложено в письме министру финансов Антону Силуанову.
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с чего всё началось

В правительстве создадут новый орган управления структурными реформами

Документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил федеральный чиновник. Новым органом управления, по предложению Орешкина, должна стать подкомиссия по обеспечению экономического роста и содействию реализации структурных реформ.
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