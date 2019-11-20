Экономика
РБКВ правительстве создадут новый орган управления структурными реформами
Минэкономразвития подготовило, а правительство согласовало план структурных реформ, реализация которых «критически необходима» для выхода экономики России на темпы роста выше среднемировых — не менее 3% с 2021 года.
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с чего всё началось
Документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил федеральный чиновник. Новым органом управления, по предложению Орешкина, должна стать подкомиссия по обеспечению экономического роста и содействию реализации структурных реформ.РБКвчера в 23:00
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Политика
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Народный артист России Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в преддверии своего 70-летия.
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ФСБ решила взять штурмом квартиру следователя с заложницей
В Ростове сотрудники ФСБ решили взять штурмом квартиру, где следователь удерживает в заложниках свою жену.
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В МИД России прокомментировали удары Израиля по Сирии
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что в Москве считают неправильными удары израильских ВВС по сирийской территории.
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Космический телескоп «Hubble» получил снимок относительно тусклой небольшой спиральной галактики NGC 3749, проживающей на расстоянии примерно 135 миллионов световых лет от Земли в направлении созвездия Центавра.
Кино
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Потоковый сервис Netflix перехватил у телеканала History сериал «Викинги», компания собирается выпустить спин-офф этого популярного шоу.
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Юрия Соломина госпитализировали
Художественный руководитель Малого театра, народный артист СССР Юрий Соломин доставлен в одну из столичных клиник.
Экономика
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Общество
Власти Украины хотят прекратить сотрудничество с МВФ к 2023 году
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Общественность удивил неопрятный внешний артистки, пишет «Дни.ру». По случаю посещения Пугачевой концерта, журналисты окружили ее вниманием.
Экономика
Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам
Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
Гаджеты
AMD представила профессиональную видеокарту Radeon Pro W5700
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Общество
Медкомиссия для водителей подорожает с 22 ноября
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Авто
В РФ вырос спрос на авто для разбора на запчасти
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Общество
Россия может ограничить импорт детских молочных смесей
Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минсельхозу рассмотреть возможность ограничения импорта детских молочных смесей и ингредиентов для их производства, в том числе путем квотирования, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию протокола совещания о мерах по развитию производства заменителей грудного молока.
Футбол
Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма»
Происшествия
Историк Соколов пытался покончить с собой на следственном эксперименте
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Происшествия
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Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Общество
Forbes перечислил богатейших Instagram-блогеров в РФ
Рейтинг опубликован 20 ноября в журнале Forbes. Подобный список составлен изданием впервые.
Политика
Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности
Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.