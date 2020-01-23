Общество

RT на русскомRT на русскомВ России могут убрать понятие МРОТ из Гражданского кодекса

Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.
Читать в источнике
Комментировать104
с чего всё началось

Не по МРОТ: понятие минимальной оплаты труда хотят убрать из законов

Из Гражданского кодекса предлагают убрать определение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Разработать такой законопроект предстоит Минюсту. Уже в декабре ведомство должно представить документ кабмину, а в марте 2021 года внести его на рассмотрение Госдумы.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

«Известия»: привязку к МРОТ могут исключить из Гражданского кодекса

ТАССвчера в 20:38

МРОТ планируют убрать из Гражданского кодекса

ТК Звездавчера в 17:47

Минюст предложил убрать из российского Гражданского кодекса МРОТ

Телеканал 360°вчера в 19:14

В России могут убрать понятие МРОТ из Гражданского кодекса

RT на русскомвчера в 18:47

В правительстве хотят отменить МРОТ

URA.Ruвчера в 19:19

СМИ: из российского законодательства уберут понятие «МРОТ»

Московский Комсомолецвчера в 17:20

Из Гражданского кодекса решили убрать понятие «МРОТ»

Известиявчера в 16:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 01:59, Ашберн
Шоу-бизнес

Умер актер Данила Перов, единственный сын Раисы Рязановой

Вечерний курьер вчера в 11:47
Фигурное катание

Фигуристы Бойкова и Козловский вышли на новый мировой рекорд

На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в австрийском Глаце, российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский установили новый мировой рекорд.
Телеканал 360° вчера в 16:51
Политика

Турция назвала условие отправки новых военных советников в Ливию

Анкара не намерена наращивать контингент своих военных советников в Ливии, пока соблюдается перемирие, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу «на полях» Всемирного экономического форума в Давосе.
Взгляд.ру 01:30
Происшествия

Губернатор Ставропольского края попал в ДТП

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров попал в ДТП. Об этом сам он сообщил в Instagram.
Вести.Ru вчера в 14:14
Футбол

Мбаппе получил желтую карточку за попытку забить в стиле Марадоны

В одном из эпизодов 21-летний форвард сборной Франции, являющийся чемпионом мира, столкнулся с голкипером, оказался ближе к мячу и из положения лежа отправил его рукой за линию ворот, однако арбитр разобрался в эпизоде, отменив гол и предъявив Мбаппе желтую карточку.
ProstoProSport 00:41
Происшествия

На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице

Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 00:44
Экономика

Минфин не планирует менять бюджетное правило

Минфин не планирует вносить изменения в действующий механизм бюджетного правила.
Российская газета вчера в 10:31
Происшествия

В Австралии разбился самолет, тушивший лесные пожары

Власти Австралии подтвердили, что самолет, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, потерпел крушение, в результате погибли три человека.
РИА Новости 01:15
Футбол

Кокорин отказался уходить из «Зенита» в «Сочи»

Московский Комсомолец вчера в 08:40
Политика

В ГД рассказали о сроках введения единой валюты России и Белоруссии

Депутат отметил, что он как первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками принимает активное участие в различных комиссиях, которые работают над усовершенствованием документов по решению тех проблемных вопросов, которые сейчас существуют во взаимоотношениях России и Белоруссии, в том числе в области единой валюты.
РИА Новости вчера в 19:12
Политика

Историк назвал пропагандой статью премьера Польши о Второй мировой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала статью очередной преступной попыткой переписать историю.
Известия вчера в 23:35
Политика

Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Известия вчера в 16:40
Армия и оружие

Военные США поставили РФ негласный ультиматум по Сирии

Discover24 01:54
Общество

В Китае число заболевших новым коронавирусом превысило 570 человек

Число заболевших новым типом коронавируса в различных провинциях Китая составляет 571 человек, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения.
РИА Новости вчера в 20:05
Экономика

Сигареты в России могут подорожать на четверть

Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Российская газета 00:28
Здоровье

Тюменские врачи прооперировали 9-летнюю девочку с редким видом рака

Детские хирурги ОКБ №2 провели радикальную операцию 9-летней девочке, у которой была выявлена редкая онкопатология — псевдопапиллярная опухоль поджелудочной железы.
Уральский меридиан 01:27
Политика

Топилин назначен главой Пенсионного фонда

Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
Газета.Ru 01:36
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
Российская газета 21 января в 18:10
Общество

В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка

Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
RT на русском вчера в 13:24
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Спортсмен был пьян и неадекватно себя вел, отмечается в публикации. Собеседник издания уточнил, что Емельяненко арестовали на семь суток.
РБК 21 января в 13:45
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии пьяного 10-летнего мальчика в Саратове

Состояние десятилетнего мальчика, госпитализированного ранее в Саратове с признаками сильного алкогольного опьянения, оценивается как средней степени тяжести.
Известия 01:46
Политика

Россия и Кения поделили 137-е место в индексе восприятия коррупции

Последние пять лет Россия набирает примерно одинаковое количество баллов в индексе, однако ее положение в рейтинге колеблется: так, в 2015 году с 29 баллами страна была на 119-м месте, а год спустя с тем же количеством баллов опустилась сразу на 16 пунктов.
РБК 00:01
Общество

«Роскачество» назвало бюджетные аналоги дорогих смартфонов

Специалисты «Роскачества» сравнили возможности дорогих смартфонов и их бюджетных аналогов.
Известия 00:57
Музыка

Русскоязычные священники покорили пением жюри французского «Голоса»

Красная весна 20 января в 14:05
Шоу-бизнес

Опубликован клип на новую песню Ольги Бузовой «В огне»

Певица и телеведущая Ольга Бузова выпустила клип на свою новую песню «В огне». Видеоролик уже появился на канале исполнительницы в YouTube.
Петербургский дневник вчера в 05:38
Политика

В Крыму предостерегли меджлис от марша на полуостров

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предостерёг запрещённый в России «Меджлис крымско-татарского народа»*, планирующий «марш на Крым», от попыток нарушения границы России.
RT на русском 00:15
Кино

Продолжение «Голодных игр»: объявлен главный герой предыстории

Фильм Про вчера в 01:40
Политика

Ольга Антипина стала и.о. премьера правительства Пермского края

Обязанности председателя правительства Пермского края после отставки губернатора Максима Решетникова исполняет его первый заместитель Ольга Антипина, сообщает пресс-служба руководства региона.
РИА Новости 01:07
Единоборства

Отец Нурмагомедова назвал договорным бой Макгрегора с Серроне

ProstoProSport 00:02
Происшествия

Четыре человека погибли при крушении самолета в Калифорнии

Небольшой самолет потерпел крушение в аэропорту города Корона (штат Калифорния), четверо погибли, сообщила местная пожарная служба в твиттере.
Интерфакс вчера в 17:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное