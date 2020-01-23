Из Гражданского кодекса предлагают убрать определение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Разработать такой законопроект предстоит Минюсту. Уже в декабре ведомство должно представить документ кабмину, а в марте 2021 года внести его на рассмотрение Госдумы.

с чего всё началось

Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.

В России могут убрать понятие «МРОТ» из Гражданского кодекса

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