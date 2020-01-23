Общество

RT на русскомRT на русскомВ России могут убрать понятие «МРОТ» из Гражданского кодекса

Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.
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с чего всё началось

Не по МРОТ: понятие минимальной оплаты труда хотят убрать из законов

Из Гражданского кодекса предлагают убрать определение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Разработать такой законопроект предстоит Минюсту. Уже в декабре ведомство должно представить документ кабмину, а в марте 2021 года внести его на рассмотрение Госдумы.
Известия16:01

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Из Гражданского кодекса решили убрать понятие «МРОТ»

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URA.Ru19:19

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Телеканал 360°19:14

В России могут убрать понятие «МРОТ» из Гражданского кодекса

RT на русском18:47

МРОТ планируют убрать из Гражданского кодекса

ТК Звезда17:47

СМИ: из российского законодательства уберут понятие «МРОТ»

Московский Комсомолец17:20

«Известия»: привязку к МРОТ могут исключить из Гражданского кодекса

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Путин прокомментировал возможность парламентской республики в России

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Единая валюта России и Белоруссии может появиться не ранее 2030 года, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
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Доступ к порталу госуслуг и органов власти с марта станет бесплатным

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Один человек погиб при стрельбе в Сиэтле

Неизвестный открыл огонь в Сиэтле (американский штат Вашингтон). Жертвой трагедии стал один человек.
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Краснов принес присягу при вступлении в должность генпрокурора

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Экс-руководитель Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус, быстро распространяющийся в Китае, появился уже давно.
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Российские радары засекли «невидимые» F-35 над Ираном

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что на сегодняшний день существует четыре "всадника Апокалипсиса", которые несут угрозы миру.
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В Омской области врач отказался делать перевязку и попал под следствие

В Омской области дежурный врач омской городской больницы отказался делать перевязку ноги тяжелобольному пациенту.
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Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены

Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
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Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады

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