Политика
КоммерсантъВ России упростят процедуру получения гражданства для иностранцев
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с чего всё началось
В 2019 году президентом России было упрощено получение гражданства РФ высококвалифицированными иностранцами и лицами без гражданства. Кроме того, господин Путин своим указом упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса.Коммерсантъ06 февраля в 17:47
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«Коммерсантъ»: Иностранцы смогут получить российское гражданство без отказа от имеющегося
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