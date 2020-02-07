Политика

КоммерсантъКоммерсантъВ России упростят процедуру получения гражданства для иностранцев

Правительственные поправки планируется внести в закон «О гражданстве РФ».
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с чего всё началось

Российское гражданство можно будет получить, не отказываясь от иностранного

В 2019 году президентом России было упрощено получение гражданства РФ высококвалифицированными иностранцами и лицами без гражданства. Кроме того, господин Путин своим указом упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса.
Коммерсантъ06 февраля в 17:47

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В России упростят процедуру получения гражданства для иностранцев

Коммерсантъвчера в 03:45

Федерация мигрантов оценила идею упростить получение гражданства РФ

Известиявчера в 06:14

Получать гражданство РФ станет проще

Газета.Ruвчера в 05:54

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Эхо Москвывчера в 10:27

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РИА Новости06 февраля в 22:24

Власти решили упростить процедуру получения гражданства России

РБК06 февраля в 21:23

«Ъ»: иностранцы смогут получать гражданство России без отказа от имеющегося

ТАСС06 февраля в 20:00
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Лера Кудрявцева и Оскар Кучера раскроют диагноз дочери Любови Успенской в шоу «Звезды сошлись»

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Восемь человек стали жертвами массовой драки в Казахстане

Восемь человек погибли в результате столкновений и групповой драки в Жамбылской области Казахстана.
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Армия и оружие

В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США

Командующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата обвинил Россию в преследовании американских спутников.
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В ведомстве сообщают, что в день нападения на Иванькова (28 июля) Шадания вместе с другими соучастниками преступления возле одного из столичных ресторанов вел наблюдение за прилегающей территорией, таким образом «обеспечивая безопасность участников организованной группы при совершении убийства».
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Кино

В Netflix назвали запрещенные к показу в ряде стран фильмы и сериалы

Netflix обнародовал список фильмов и шоу, запрещенных для показа по требованию иностранных властей, сообщает американское издание Variety.
Пятый канал вчера в 21:11
Происшествия

Коронавирус обнаружен еще у десяти пассажиров круизного судна в Японии

Российская газета 05 февраля в 19:37
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Симеоне возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров мира

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NewInform вчера в 14:12
Авто

Kia показала обновлённый седан Kia Cadenza

Корейский автопроизводитель представил обновлённый Kia Cadenza для американского рынка, презентация состоялась в рамках автосалона в Чикаго.
Тарантас Ньюс вчера в 03:53
Здоровье

Перечислены пять игнорируемых признаков рака

Всего врачи перечислили пять таких симптомов. Первым из них стал кашель, который не прекращается на протяжении длительного времени.
iReactor вчера в 21:21
Здоровье

Минздрав сообщил о 70 000 случаев осложнений в год из-за ошибок врачей

Ежегодно в России из-за неправильных действий врачей тяжелые осложнения получают около 70 000 человек, сообщил новый министр здравоохранения Михаил Мурашко (его слова приводит «РИА Новости»).
Ведомости 06:27
Общество

Глава украинского министерства купила квартиру почти за миллион гривен

Глава Министерства образования и науки Анна Новосад приобрела квартиру в столице Украины, Киеве, за 944 тысячи гривен 3 февраля.
Красная весна вчера в 10:58
Происшествия

В Петрозаводске за взятку арестовали замдиректора аэропорта

В Петрозаводске суд арестовал на два месяца замдиректора по строительству местного аэропорта - Игоря Волчека, передаёт ОТР.
Общественное телевидение России 05:27
Политика

Во Львове призвали обменять останки разведчика Кузнецова на «пленных»

Останки легендарного советского разведчика-нелегала Николая Кузнецова, погибшего во время Великой Отечественной войны на западной Украине, исполком Львовского горсовета решил не передавать его родственникам в Россию, а использовать при обмене «украинских пленных», сообщает 7 февраля портал «Обозреватель».
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Экономика

РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

Газета.Ru 06 февраля в 16:37
Шоу-бизнес

Продюсер Матвиенко назвал причины смерти солистов «Иванушек»

Композитор и продюсер Игорь Матвиенко в своем интервью рассказал о причинах смерти Игоря Сорина и Олега Яковлева, которые в разные годы являлись участниками группы «Иванушки Internation».
ФАН 06 февраля в 14:15
Футбол

«Барса» может подписать форварда Луиса Суареса из «Сарагосы»

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Sports.ru 05:58
Общество

В Польше демонтировали памятник благодарности Красной армии

Rambler News Service вчера в 10:46
Экономика

РФ и Белоруссия договорились по поставкам нефти и газа

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи пришли к соглашению сохранить условия поставок российских нефти и газа.
REGNUM вчера в 22:03
Экономика

Дерипаска раскритиковал снижение ЦБ ключевой ставки

Накануне Дерипаска в своем канале высказался о важности снижения регулятором ключевой ставки "до адекватных глобальному тренду 4,5%, а не на очередные позорные 0,25%".
ТАСС вчера в 10:01
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В МЧС подтвердили гибель одного человека в результате крушения частного вертолета Bell 407 под Казанью.
Российская газета вчера в 11:15
Политика

Путин угостил Лукашенко кашей на воде

Президент РФ Владимир Путин перед переговорами с лидером Белоруссии Александром Лукашенко угостил коллегу завтраком.
ФАН вчера в 07:28
Общество

Счетная палата раскритиковала правительство Медведева

Счетная палата провела стратегический аудит формирования и достижения показателей деятельности правительства РФ, возглавляемого в 2017-19 годах Дмитрием Медведевым, и сделала вывод о неэффективности системы стратегического планирования.
Finam.Ru 06 февраля в 01:37
Хоккей

Матч Евротура Швеция — Россия пройдёт при аншлаге

Матч Евротура Швеция — Россия, который состоится сегодня, 8 февраля, в Стокгольме, будет проходить при аншлаге, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея России.
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Анна Нетребко показала фанатам, как выглядела в юности

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Китайские авиакомпании увольняют пилотов из России

Китайские авиакомпании увольняют пилотов из России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.
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Общество

Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ

Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
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Зрители оценили игру Данилы Козловского в «Викингах»

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В США двести человек заразились норовирусом после посещения казино

В США не менее 200 человек заразились норовирусом после посещения казино в городе Лейк-Чарльз (штат Луизиана).
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В феврале рядом с Землей пролетит астероид

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«АвтоВАЗ» приостановит производство на два дня

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