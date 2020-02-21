"В этом законопроекте не будет требоваться пятилетнего срока пребывания для того, чтобы получить гражданство России. Это коснется четырех стран: Украины, Белоруссии, Молдовы, Казахстана", - сказал Калашников.

с чего всё началось

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.

В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран

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