Политика

RT на русскомRT на русскомВ России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
Читать в источнике
Комментировать1,2K
с чего всё началось

Правительство предложит упростить получение гражданства РФ для жителей 4 стран

"В этом законопроекте не будет требоваться пятилетнего срока пребывания для того, чтобы получить гражданство России. Это коснется четырех стран: Украины, Белоруссии, Молдовы, Казахстана", - сказал Калашников.
Интерфакс05:07

Подробнее о событии

Госдума назвала плюсы проекта об упрощенном гражданстве

Телеканал 360°16:22

В Госдуме назвали плюсы проекта об упрощенном гражданстве

РИА Новости15:22

Жители четырех стран смогут получать гражданство России на 5 лет раньше

РБК05:37

В Думе назвали главное преимущество упрощенного получения гражданства РФ

Газета.Ru15:00

Глава комитета Госдумы по делам СНГ объяснил, почему выгодно упростить выдачу гражданства РФ

URA.Ru11:23

В Совфеде оценили идею упростить получение гражданства жителям ряда стран

Известия12:16

В Думе назвали «главное достоинство» проекта об упрощённом гражданстве

RT на русском14:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 17:44, Ашберн

Белорусам предлагают российское гражданство на льготных условиях

КП - Беларусь09:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 17:44, Ашберн
Экономика

Банк Wells Fargo заплатит $3 миллиарда штрафа по итогам расследования

Один из крупнейших американских банков Wells Fargo сообщил в пятницу в пресс-релизе, что заплатит штраф в 3 миллиарда долларов за урегулирование претензий властей.
РИА Новости 16:28
Транспорт

Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии

РИА Новости вчера в 20:39
Политика

Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина

В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Lenta.ru 01:45
Игры

GTA IV вернется в Steam в урезанном виде

Актуальные Новости вчера в 23:35
Кино

Дженнифер Лоуренс снимется в фильме Адама МакКея

Известная актриса Дженнифер Лоуренс получила одну из ключевых ролей в новой картине Адама МакКея «Не смотри вверх».
OvideO.ru 15:39
Происшествия

Прятавший тело матери в бочке петербуржец сбежал по дороге в суд

Алексей Толчин, подозреваемый в убийстве собственной матери, сбежал по дороге в суд, где ему должны были избрать меру пресечения.
Мегаполис онлайн 19 февраля в 12:21
Биатлон

Гараничев сменил Халили в сборной России на эстафету чемпионата мира

Биатлонист Евгений Гараничев определен одним из четырех спортсменов, кто примет участие в эстафетной гонке чемпионата мира в Антхольце.
Вести.Ru 08:42
Общество

Россиянку задержали в Испании по запросу США

Сотрудницу подведомственного «Россельхознадзору» Всероссийского центра карантина растений россиянку Олесю Красилову задержали в Испании во время краткосрочной служебной командировки — женщину поместили под стражу на острове Тенерифе.
Известия 11:01
Армия и оружие

К северу от Алеппо обнаружена подземная база боевиков

К северу от Алеппо обнаружена подземная база боевиков. Вероятнее всего на строительство подземного города ушло порядка 5 лет.
Деловое.ТВ вчера в 01:30
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев раскрыл размер пенсии своей жены

39-летний шоумен Гоген Солнцев в соцсети рассказал о размере пенсии своей 65-летней супруги Екатерины Терешкович.
Пенза-Пресс 08:01
Футбол

Руни проводит 500-й матч в английских чемпионатах

Нападающий "Дерби Каунти" Уэйн Руни проводит 500-й матч в английских чемпионатах, сообщает "Би-би-си".
Газета.Ru 17:35
Кино

Режиссер «Хостела» Элай Рот займется экранизацией игры Borderlands

Предполагается, что над проектом работает Lionsgate в тандеме с Arad Productions, а Элай Рот выступит в роли главного режиссера.
Актуальные Новости 12:13
Происшествия

Глава МВД Германии назвал стрельбу в Ханау терактом

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал инцидент в городе Ханау террористическим актом.
Известия 05:03
Кино

Появился трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»

Игромания.ру вчера в 13:01
Общество

Власти Украины предупредили о снижении пенсий

Власти Украины предупредили граждан о будущем снижении пенсий.
Lenta.ru 12:42
Политика

Зеленский рассказал о «вирусологах в спортивных костюмах»

Глава государства отметил, что речь идет об "известных миру вирусологах в спортивных костюмах".
РИА Новости 16:54
Культура

В Москве в Гостином дворе открывается ярмарка Art Russia

Первая ярмарка современного искусства и международный арт-форум Art Russia открывается в четверг в Гостином дворе в Москве и продлится до 23 февраля.
Моя Москва.онлайн вчера в 10:36
Политика

Макрон опасается миграционного кризиса из-за ситуации в Идлибе

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Европу в ближайшее время ожидает новый миграционный кризис из-за боевых действий в сирийском Идлибе.
iReactor 17:20
Политика

Сергей Шнуров может стать членом «Партии Роста»

Gazeta.SPb вчера в 05:37
Армия и оружие

Анкара закроет Босфор для «Сирийского экспресса» ВМФ России

Портал сообщает, что в последние дни Анкара запретила пролет военно-транспортному самолету Ту-154 ВКС РФ и двум бомбардировщикам Су-24М над своей территорий.
Независимая газета вчера в 13:00
Футбол

«Мальорка» ушла от поражения в гостевом матче с «Бетисом»

Бетис занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков. Мальорка идет на 17-й позиции (22).
Советский спорт 17:18
Наука

Связали развитие опухолей в мозге с ультрадисперсными частицами

Ученые из Канады обнаружили, что большое количество ультрадисперсных частиц в воздухе повышает риск развития опухолей в головном мозге людей.
ToDay News Ufa 11:09
Происшествия

Часть конструкций упала с башни «Москва-Сити»

Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-Сити", сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.
Газета.Ru 17:30
Шоу-бизнес

Моника Беллуччи снялась в откровенной фотосессии для модного журнала

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи снялась в откровенной фотосессии для модного журнала L'Officiel Italia.
Lenta.ru 02:13
Происшествия

Замглавы Минимущества Мурманской области Бунтова задержали за взятку

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подтвердил журналистам факт задержания, уточнив, что задержан именно Бунтов.
ТАСС 07:46
Технологии

NASA опубликовало снимки древнего озера в Сахаре

NASA удалось получить снимки древнего озера, которое когда-то находилось в Центральной Африке.
Pravda.Ru 02:44
Экономика

В России названы регионы с максимальным ростом зарплат в 2020 году

В каких регионах нашей страны в 2020 году ожидается максимальный рост заработной платы, поведали в Финансовом университете при правительстве России.
Южный Федеральный вчера в 06:56
Армия и оружие

США не планируют размещать новые ядерные ракеты в Европе

Piter.tv 14:55
Футбол

Сетьен: «Игроки „Барселоны“ приняли объяснения Бартомеу»

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен прокомментировал скандал с участием президента клуба Хосепа Бартомеу.
Soccer.ru 17:28
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в США превысило 30 человек

Число подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом на территории США достигло 34 человек, сообщил в пятницу центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
РИА Новости 17:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное