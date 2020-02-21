Политика

RT на русскомRT на русскомВ России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
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с чего всё началось

Правительство предложит упростить получение гражданства РФ для жителей 4 стран

"В этом законопроекте не будет требоваться пятилетнего срока пребывания для того, чтобы получить гражданство России. Это коснется четырех стран: Украины, Белоруссии, Молдовы, Казахстана", - сказал Калашников.
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Российский политик
Российский политик, депутат Государственной думы Российской Федерации V, VI и VII созывов. Председатель комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член фракции КПРФ. С 2008 года - член Президиума ЦК КПРФ и одновременно секретарь ЦК КПРФ по международным и экономическим связям.
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