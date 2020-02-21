Политика
RT на русскомВ России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
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с чего всё началось
"В этом законопроекте не будет требоваться пятилетнего срока пребывания для того, чтобы получить гражданство России. Это коснется четырех стран: Украины, Белоруссии, Молдовы, Казахстана", - сказал Калашников.Интерфакс05:07
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Политика
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Футбол
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Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию
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Футбол
Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»
Общество
Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили
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Политика
Трамп назвал дезинформацией сообщения о вмешательстве РФ в выборы США
Президент США Дональд Трамп заявил, что появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в Штатах для помощи ныне действующему главе государства, являются «кампанией по дезинформации».
Футбол
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Президент России Владимир Путин заявил, что не теряет надежды договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух стран, но отмечает изменение позиции украинского лидера.
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Зеленский лично позвонил оставленной в Ухане из-за собаки украинке
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Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Происшествия
В Екатеринбурге принудительно госпитализирован ещё один ребёнок
В Екатеринбурге из-за подозрения на коронавирус госпитализирован ещё один ребёнок. Решение вынес Кировский райсуд.