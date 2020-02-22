Как объяснил глава комитета по делам СНГ, в список стран, жителям которых упростили процедуру получения российского гражданства, вошли те государства, где проживают наибольшее число наших соотечественников.

с чего всё началось

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.

В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран

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