Политика

RT на русскомRT на русскомВ России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
Читать в источнике
Комментировать1,3K
с чего всё началось

Глава комитета Госдумы по делам СНГ объяснил, почему выгодно упростить выдачу гражданства РФ

Как объяснил глава комитета по делам СНГ, в список стран, жителям которых упростили процедуру получения российского гражданства, вошли те государства, где проживают наибольшее число наших соотечественников.
URA.Ru11:23

Подробнее о событии

В Госдуме назвали «главное достоинство» проекта об упрощенном гражданстве

Комсомольская правда17:44

Жители четырех стран смогут получать гражданство России на 5 лет раньше

РБК05:37

В Госдуме назвали плюсы проекта об упрощенном гражданстве

РИА Новости15:22

В Думе назвали «главное достоинство» проекта об упрощённом гражданстве

RT на русском14:14

Глава комитета Госдумы по делам СНГ объяснил, почему выгодно упростить выдачу гражданства РФ

URA.Ru11:23

В Совфеде оценили идею упростить получение гражданства жителям ряда стран

Известия12:16

Госдума назвала плюсы проекта об упрощенном гражданстве

Телеканал 360°16:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 20:50, Ашберн

Белорусам предлагают российское гражданство на льготных условиях

КП - Беларусь09:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 20:50, Ашберн
Общество

Гражданку КНР с подозрением на коронавирус госпитализировали в Брянске

В инфекционную больницу Брянска госпитализировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус COVID-19.
Известия вчера в 23:20
Культура

В Перми пройдёт второй международный фестиваль научно-популярного кино

С 21 февраля по 1 марта в Перми пройдёт второй международный фестиваль научно-популярного кино Future.doc.
Новый компаньон 18 февраля в 16:00
Экономика

«Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление АО "Открытие Холдинг", в прошлом основного владельца банка "ФК Открытие", о своем банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости вчера в 07:04
Технологии

Twitter тестирует публичную модерацию записей с фейковыми новостями

Социальная сеть Twitter изучает возможность привлечения собственных пользователей к проверке информации на достоверность, сообщает NBC News со ссылкой на презентацию компании.
Ведомости 00:49
Армия и оружие

Абсолютное оружие: за что ракету Р-36М прозвали «Сатаной»

Сегодня день рождения у самого мощного оружия на Земле - 47 лет назад впервые поднялась в небо тяжелая баллистическая ракета Р-36М "Сатана".
Российская газета 03:13
Политика

Зеленский пообещал наказать заказчиков нападения на вернувшихся из КНР

Президент Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов и заказчиков столкновений в поселке Новые Санжары, куда прибыли эвакуированные из Уханя украинцы.
РИА Новости 15:29
Гаджеты

Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone

Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.
Газета DAILY 12:08
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК 20:42
Армия и оружие

Хафтар назвал условия для прекращения войны в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар заявил, что готов остановить боевые действия, если из Ливии выведут сирийских наемников.
Lenta.ru 03:05
Транспорт

Станция «Смоленская» метро Москвы закрыта на полтора года

Станция "Смоленская" Арбатско-Покровской линии московского метро закрыта на полтора года для замены эскалаторов, сообщается на сайте метро столицы.
Газета.Ru 20:17
Экономика

Банк Wells Fargo выплатит штраф в $3 млрд за нарушения

Американский банк Wells Fargo выплатит штраф в размере $3 млрд за урегулирование претензий властей, сообщается в пресс-релизе банка.
Газета.Ru 18:15
Происшествия

В Германии назвали нападение в Ханау терактом на почве расизма

Власти Германии официально назвали расстрел посетителей кальянных в городе Ханау (федеральная земля Гессен) "террористическим актом, имеющим расистскую подоплеку".
Российская газета 05:10
Экономика

Коронавирус назвали поводом сокращения авиаперевозок впервые за 12 лет

Из-за ограничений на авиаперевозки на фоне распространения коронавируса мировой пассажиропоток в 2020 году сократится на 0,6% вопреки ранее прогнозируемому росту.
РБК вчера в 19:28
Шоу-бизнес

Бен Аффлек назвал алкоголизм причиной развода и отказа от роли Бэтмена

Американский актер Бен Аффлек назвал алкоголизм причиной развода и отказа от роли Бэтмена.
Lenta.ru 18 февраля в 21:17
Гаджеты

Apple может презентовать iPhone SE 2 уже 31 марта

Презентация нового бюджетного смартфона iPhone 9 запланирована на вторник, 31 марта 2019 года. Об этом сообщил немецкий сайт iPhoneTicker.
Что происходит вчера в 00:01
Здоровье

В 2020 году родовый сертификат станет электронным

Пилотный проект по выдаче электронных родовых сертификатов будет запущен в 2020 году, сообщает Минтруд.
Российская газета вчера в 03:43
Происшествия

Правоохранители требуют арестовать шестерых участников протестов под Полтавой

Украинская полиция попросит суд взять под стражу шестерых участников протестных акций в поселке Новые Санжары под Полтавой, где разместили эвакуированных из Китая украинцев.
Московский Комсомолец 16:18
Политика

Шувалов предложил закрепить в Конституции бизнесменов как передовой класс

В Конституцию следует внести определение предпринимательства как деятельности, связанной с созданием ценностей, а самих предпринимателей обозначить в документе как передовой класс.
РБК 17:02
Политика

США ужесточат режим экспорта в отношении России

США с 24 февраля ужесточат экспортный режим в отношении России.
Парламентская газета 15:20
Футбол

Экс-представители тульского «Арсенала» сыграют на «Кубке Легенд»

На "Кубке Легенд" сыграют бывшие тренеры и игроки "канониров".
Тульская служба новостей вчера в 09:20
Космос

Сигналит ветеран. Легендарный космический аппарат Voyager 2 снова начал собирать данные и вышел на связь после недавнего автоматического отключения научного оборудования

Как отмечает Space.com, операторы миссии тогда выразили уверенность в успешном решении проблемы, и 5 февраля NASA сообщило о том, что «Voyager 2 стабилен, а связь между Землей и космическим кораблем хорошая».
Портал Поиск 14:00
Авто

Volvo обновила седан S90 и универсал V90

Компания Volvo представила обновленные седан S90 и универсал V90, которые получили гибридную версию.
Коммерсантъ 05:22
Общество

Мантуров объяснил, кого затронет повышение налога на старые автомобили

Предлагаемое Минпромторгом увеличение ставки транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже не затронет владельцев личных машин, заявил глава ведомства Денис Мантуров.
RT на русском 05:57
Футбол

«Наполи» одержал гостевую победу над «Брешией»

LiveSport.ru 16:46
Космос

Россия запустит спутник для мониторинга климата Арктики

В конце 2020 года планируется запустить с космодрома Байконур первый спутник «Арктика-М» для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе.
Московский Комсомолец 20:32
Политика

Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии

Гриценко вменяли два высказывания в телеэфире, сделанные в 2014 и 2017 годах — когда он давно уже не был ни министром, ни депутатом.
РИА Новости 06:12
Финансы

Курс рубля в начале торгов мало меняется к доллару и снижается к евро

Курс рубля в пятницу мало меняется к доллару и немного теряет к евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи.
ПРАЙМ 02:10
Футбол

ЦСКА победил швейцарский «Рапперсвиль» в контрольном матче

Газета.Ru 09:27
Здоровье

Сельским врачам могут компенсировать оплату коммунальных услуг

В целях реализации задуманного депутаты подготовили законопроект, который позволяет компенсировать оплату жилищно-коммунальных услуг врачам, проживающим в сельской местности.
РЕН ТВ 20:41
Религия

22 февраля Церковь отметит Вселенскую родительскую субботу

22 февраля 2020 года Православная Церковь отметит особый день поминовения усопших – Вселенскую (мясопустную) родительскую субботу.
Фома 05:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Леонид Иванович Калашников
Российский политик
Российский политик, депутат Государственной думы Российской Федерации V, VI и VII созывов. Председатель комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член фракции КПРФ. С 2008 года - член Президиума ЦК КПРФ и одновременно секретарь ЦК КПРФ по международным и экономическим связям.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное